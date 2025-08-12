Song Joong Ki volverá a tocar drama después de 3 años, protagonizando este título

VIVA – Después de un vacío durante tres años, el popular actor de Corea del Sur Song Joong Ki Finalmente, redisegará la pantalla a través del último drama. Entonces, ¿qué drama será interpretado por el padre de dos hijos?

Leer también: Perfil y fila de la canción de drama Young Kyu, un actor coreano que es un archivo de DUI y fue encontrado muerto



Según los informes, la canción Joong Ki protagonizará el drama de JTBC titulado Mi juventud. Este drama lleva una cálida historia romántica sobre First Love y A Second Chance, que está programada para su estreno el 5 de septiembre de 2025 a 20.50 kst. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: 7 actores coreanos que tienen escenas calientes en drama y más de 18 películas, ¡haz que te imaginen!



El 12 de agosto de 2025, JTBC lanzó un retrato del personaje de Song Joong Ki como Seon Woo-Hae, un ex actor infantil que había ganado fama pero decidió renunciar al mundo del entretenimiento. Después de la presión de la vida que lo apretó, Woo-Hae decidió vivir una vida simple como escritor novedoso y dueño de la florería.

En la foto lanzada, Song Joong Ki fue visto caminando casualmente en el mercado mientras llevaba una flor y las plantas de marihuana con suavidad, irradiando encanto cálido y relajante.

Leer también: ¡Se requieren los 10 mejores dramas coreanos en la primera mitad de 2025 para ingresar a su lista de observación!



La vida pacífica de Seon Woo-Hae comenzó a ser perturbada cuando regresó a su primer amor, Seong Je-yeon (interpretado por Chun Woo-hee). Esta reunión inesperada desencadenó un viaje emocional nostálgico, donde su relación fue re -establecida. Sin embargo, Je-yeon tuvo que sacrificar la calma de Woo-Hae para perseguir sus ambiciones, creando un dilema emocional que es el núcleo de la historia del drama.

Drama Mi juventud Se convirtió en el proyecto de regreso de Song Joong Ki, que fue muy esperado después de la última vez protagonizada por Renorn Rich en 2022, que fue un gran éxito en el mercado. En cuanto a su papel esta vez, reveló Song Joong Ki,

«El manuscrito inmediatamente da una sensación cálida cuando lo leo. Del mismo modo del papel anterior que contiene muchos elementos de fantasía, este personaje es muy realista y cercano a la vida real, por lo que me hace conectar emocionalmente», como se informa por Kbizoom el martes 12 de agosto de 2025.

No solo protagonizada por el mejor actor, Mi juventud También trabajó por un equipo creativo experimentado. La silla del director fue llenada por Lee Sang-Yeob, conocida por obras populares como las celdas de Yumi, el descubrimiento del amor y la esposa familiar.

Mientras tanto, este guión de drama fue escrito por Park Si-Hyun, un exitoso escritor que trabaja en Run On. La combinación de actores talentosos y equipos creativos experimentados hace drama Mi juventud Cada vez más esperado por los fanáticos de K-drama en todo el mundo.

Además de ofrecer una conmovedora historia de amor, este drama también promete imágenes que estropean los ojos. Los antecedentes de la florería y los mercados tradicionales agregarán una sensación cálida que es el sello distintivo de la historia. Además, se predice que la química entre Song Joong Ki y Chun Woo-hee es la atracción principal que hace que la audiencia se sienta como en casa después de cada uno de los episodios.

Con un programa de espectáculos que está cerca, Mi juventud tiene el potencial de ser uno Drama Corea La más popular a fines de la mitad de 2025. La historia que elevó el tema del primer amor, una segunda oportunidad y la lucha por lograr la felicidad tocará fácilmente los corazones de muchas personas. Los fanáticos de Song Joong Ki ciertamente no se perderán el momento del regreso del actor a la pantalla después de una larga espera.