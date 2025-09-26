





El viernes, el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah Durga Puja Pandals en Kolkata, que expresan esperanza para un cambio en el gobierno en Bengala Occidental después de la agencia de noticias POLSSM de la Asamblea de 2026, informó PTI. Sus comentarios provocaron un contraataque agudo del diputado del Congreso de Trinamool (TMC) Abhishek Banerjee, quien acusó al Partido Bharatiya Janata (BJP) de retener fondos centrales y faltarle el respeto a la herencia de Bengala.

Durante su visita a la Santosh Mitra Square Durga Puja Pandal, Amit Shah dijo que había rezado a la Diosa Durga por un gobierno que podía darse cuenta del sueño de Rabindranath Tagore de un Bengala seguro, pacífico y próspero.

“He rezado a Maa Durga que Bengala Obtiene un gobierno que puede construir el Sonar Bangla Tagore imaginado ”, dijo el ministro del Interior del sindicato, vinculando la visión con el objetivo más amplio del primer ministro Narendra Modi de una India desarrollada, informó PTI.

Más tarde, Amit Shah rindió homenaje al reformador social del siglo XIX Ishwar Chandra Vidyasagar en su 205 aniversario de nacimiento e inauguró otro Pandal Puja en Salt Lake. También expresó condolencias por las recientes muertes relacionadas con la lluvia en Kolkata, donde más de 10 personas perdieron la vida en medio de un fuerte aguacero.

En una rápida refutación, Banerjee, mientras se dirigía a reporteros del Colegio Vidyasagar, donde también rindió homenaje al reformador, acusó al BJP de hipocresía e insensibilidad cultural.

«Hablan de Sonar Bangla, pero ¿pudieron construir Sonar Bihar, Gujarat o Up?» Él cuestionó, y agregó que el centro debe Bengala Rs 2 lakh crore en cuotas.

Banerjee desafió a Shah a un debate público sobre los reclamos financieros del estado y acusó al BJP de tratar de imponer «cultura del norte de la India» en Bengala, informó PTI.

También le recordó a Shah el vandalismo de 2019 de la estatua de Vidyasagar durante una manifestación de BJP, señalando que el ministro del Interior del sindicato no había visitado la universidad o el hogar ancestral del reformador.

«Es por eso que los llamamos Bangla-Birodhi (anti-bengalí)», dijo.

Banerjee criticó aún más el comentario pasado de Shah de que Durga Puja no fue celebrada en Bengala, un reclamo ampliamente ridiculizado, especialmente después de que la UNESCO reconoció a Durga Puja de Kolkata como una herencia cultural intangible.

«Ningún estado gobernado por BJP ha recibido tal reconocimiento por sus festivales», dijo.

Tocando una calcuta tribunal superior Orden del más temprano en el día, Banerjee dijo que la dirección del tribunal para traer de vuelta a seis personas deportadas de habla bengalí, incluida una mujer embarazada y tres hijos, era evidencia adicional de cómo los bengalíes fueron atacados por las políticas centrales.

«En el aniversario de nacimiento de Vidyasagar, deben disculparse con la gente de Bengala», exigió.

También defendió la respuesta del gobierno estatal a las recientes inundaciones, afirmando que Kolkata había vuelto a la normalidad dentro de las 48 horas a pesar de recibir más de 300 mm de lluvia en cuatro horas.

«Si la ciudad estuviera bajo el agua, ¿cómo está deambulando Amit Shah libremente de un lugar a otro?» Banerjee preguntó.

(Con entradas PTI)





