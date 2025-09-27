Sonam Wangchuk sondeó por presuntos enlaces de Pakistán, dice Ladakh DGP







Director General de Policía de Ladakh SD Singh Jamwal dijo el sábado Lo siento está siendo investigado por supuestamente tener vínculos con Pakistán, luego del arresto del mes pasado de un operativo de inteligencia del país vecino que, según los informes, había enviado videos de las protestas del activista ambiental en toda la frontera, informó la agencia de noticias PTI.

Jamwal describió a Wangchuk como la figura clave detrás de la violencia del miércoles que dejó a cuatro personas muertas y anotó heridas.

El viernes, Wangchuk fue detenido bajo el Ley de Seguridad Nacional y enviado a una cárcel en Jodhpur, Rajasthan.

«Lo que se ha encontrado en la investigación (contra Wangchuk) no se puede revelar en este momento. El proceso está en curso, y si observa su perfil e historia, todo está disponible en YouTube. Su discurso actuó como instigación, ya que habló sobre la primavera árabe y el reciente más reciente en Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Tenía su propia agenda. Hay una gran cantidad de sondeos en el extranjero y vibración de Frita, y vieta. Un PIO con nosotros que informaba a través de la frontera, enviando videos de las protestas dirigidas por Wangchuk ”, dijo Jamwal.

El jefe de policía también señaló algunas de las visitas extranjeras de Wangchuk, llamándolas sospechosas, informó PTI.

«Asistió a un evento del amanecer en Pakistán y también visitó Bangladesh ”, dijo Jamwal a los periodistas.

Wangchuk ha sido la cara principal de la agitación dirigida por el organismo Leh Apex y la Alianza Democrática de Kargil, buscando el estado y la extensión del sexto horario al Territorio de la Unión.

Jamwal dijo que Wangchuk intentó secuestrar la plataforma e interrumpir el diálogo entre el Centro y representantes de Ladakh. El Centro ha invitado a los líderes a una nueva ronda de conversaciones el 6 de octubre, informó PTI.

«Justo un día antes de la reunión informal, se hizo un intento deliberado para viciar la atmósfera pacífica a través de videos y declaraciones provocativas, que culminaron en la violencia el miércoles y las desafortunadas muertes», dijo.

Al comentar sobre los comentarios del teniente gobernador Kavinder Gupta sobre una conspiración extranjera detrás de la violencia del miércoles, Jamwal dijo que tres ciudadanos nepaleses fueron ingresados ​​en el hospital con lesiones en la bala y la participación de otros también salió a la luz.

Agregó que 50 personas han sido detenidas en relación con la violencia, con al menos media docena sospecha que son cabecillas. «Obviamente, Wangchuk, quien fue el principal instigador, ha sido alojado en una cárcel externa», dijo el DGP.

