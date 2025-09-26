Sonam Wangchuk arrestado en Leh; Las órdenes prohibitivas permanecen en vigor en Ladakh







Activista climático Lo siento fue arrestado en Leh el viernes, dos días después de que violentas protestas por la demanda de estadidad y la inclusión de Ladakh bajo el sexto horario de la Constitución dejaron a cuatro personas muertas y otras 90 heridas, dijeron las autoridades.

Wangchuk fue detenido por un equipo de policía dirigido por el Diputado General de Policía de Ladakh (DGP) SD Singh Jamwal alrededor de las 2.30 pm, dijeron las autoridades. No estaba claro de inmediato qué cargos fueron presionados contra él.

El Ministerio de los asuntos del hogar había culpado anteriormente a Wangchuk, un miembro principal del cuerpo de Leh Apex (laboratorio), que junto con la Alianza Democrática de Kargil (KDA) ha estado encabezando la agitación durante más de cinco años, por provocar la violencia.

Wangchuk, que estaba en una huelga de hambre en apoyo de las demandas, sin embargo, negó los cargos. Denunció la violencia y terminó su ayuno de quince días el miércoles, después de que las protestas se volvieron violentas.

Mientras tanto, órdenes prohibitorias bajo Sección 163 del Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, permanecen en vigor en Leh después de los enfrentamientos del 24 de septiembre. La asamblea de cinco o más personas ha sido prohibida en el distrito, y ninguna procesión, manifestación o marcha puede llevarse a cabo sin la aprobación previa por escrito. El personal de seguridad continúa desplegando a través de Leh.

Las órdenes prohibitivas se impusieron después de que los manifestantes atacaron a la oficina de BJP en Leh, creciendo tensiones.

El jueves, Teniente gobernador de Ladakh Kavinder Gupta presidió una reunión de revisión de seguridad de alto nivel con el Secretario Jefe Pawan Kotwal, DGP SD Singh Jamwal y los altos oficiales del ejército y la Policía Fronteriza Indo-Tibetana (ITBP). El teniente gobernador enfatizó la necesidad de una mayor vigilancia, una mejor coordinación entre agencias y medidas proactivas para salvaguardar la paz y el orden público en todo el territorio de la Unión.

La violencia también ha desencadenado una fila política, con el líder de BJP, Amit Malviya, alegando que el concejal del Congreso Phuntsog Stanzin Tsepag había «instigado» a los manifestantes que atacaron la oficina de BJP en Leh el miércoles.

Wangchuk rechazó las afirmaciones de Participación del Congreso en los disturbios. En declaraciones a Ani, dijo: «¿Cuál es el nombre de la persona que ingresó a la oficina de BJP? En primer lugar, hace unas semanas, el Partido del Congreso fue eliminado de nuestro cuerpo de ápice para que pueda seguir siendo apolítico. Por lo tanto, se puede entender que este movimiento no tiene nada que ver con el Congreso. Se les dijo que se alejaran del movimiento hasta que las elecciones terminen. De lo contrario, también tienen un lugar en él».

(Con entradas PTI y ANI)





Fuente