Son Solo Visitas Privadas, La Mayoría Son Personas Mayores

Jacarta – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) destacó que el mecanismo vocación visa otorgado a varios nacionales (WN) Israel no es una forma de facilidad de acceso.

Lea también: La tarjeta de débito del Banco de Yakarta se puede utilizar en 200 países, lo que facilita las transacciones globales para los ciudadanos



Se trata de un estricto instrumento de control que el gobierno indonesio aplica desde hace tiempo a los ciudadanos de determinados países.

La portavoz número 1 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yvonne Mewengkang, explicó que visa de llamada diseñado para garantizar que cada solicitud que ingresa al territorio de Indonesia se analice exhaustivamente antes de emitir una recomendación.

Lea también: Bank Jakarta lanza la tarjeta de débito Visa y amplía el acceso a transacciones globales



«El mecanismo de visado se ha implementado desde hace mucho tiempo como un instrumento de control sobre los ciudadanos extranjeros de ciertos países, para garantizar que cada solicitud de entrada sea analizada minuciosamente antes de dar una recomendación», dijo Yvonne cuando fue contactada. tvOnenews.comMiércoles 7 de enero de 2026.

Yvonne enfatizó que otorgar visas de visita a ciudadanos israelíes no está relacionado con agendas políticas u otros intereses fuera de las visitas personales. El gobierno, dijo, limitó estrictamente el propósito de la visita.

«La concesión de visados ​​de visita a ciudadanos israelíes está destinada únicamente a visitas privadas, que se refieren principalmente a turistas de edad avanzada», subrayó.

Lea también: Netanyahu elogia a Trump y a Estados Unidos tras el arresto de Nicolás Maduro: ¡Brillante operación!



También añadió que Israel no es el único país incluido en el sistema de visas de llamada. El gobierno de Indonesia ha implementado mecanismos similares en varios otros países como parte de su política de inmigración selectiva.

«Además de Israel, hay varios otros países que están incluidos en el programa de visas de visita», explicó Yvonne.

La explicación del Ministerio de Asuntos Exteriores coincide con la declaración del Ministro Inmigración y Correccionales (Menimipas), Agus Andrianto, quien anteriormente enfatizó que la emisión de visas para ciudadanos israelíes no es competencia de un solo ministerio.

Agus dijo que cada solicitud de visa de un ciudadano israelí siempre es discutida por un equipo interministerial e institucional a través de un mecanismo de coordinación conjunto.

«Si un ciudadano israelí solicita una visa, siempre hay un equipo que discute si se le permitirá ingresar o no», dijo Agus, en Yakarta, el sábado 3 de enero de 2026.

Destacó que la decisión de emitir visas fue el resultado de una reunión de coordinación interministerial, no una decisión unilateral del Ministerio de Inmigración y Correccionales.

«Por lo tanto, no es competencia de un solo ministerio en el Ministerio de Inmigración, sino de reuniones de coordinación conjunta», afirmó el ex subjefe de policía.