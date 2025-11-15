Jacarta – Presidente General de la Hermandad PB Shorinji Kempó Indonesia (Perkemi) El vicealmirante del TNI (retirado) Agus Setiadji, habló sobre la cuestión del dualismo en la organización Kempo que había surgido en Indonesia. Confirmó que la Organización Mundial Shorinji Kempo (WSKO) sólo reconoció a Perkemi como el único foro oficial. kempo indonesio.

«No tenemos dualismo porque en WSKO sólo se reconoce a uno, Perkemi», dijo Agus mientras asistía al Campeonato Abierto de Veteranos de Shorinji Kempo en la Universidad de Indonesia (UNJ), el sábado 15 de noviembre de 2025.

Agus agregó que el partido que apareció anteriormente y afirmó ser una organización rival ahora ya no está activo.

«Da la casualidad de que ayer, hace varios años, ya no estaban activos y tampoco representaban a Shoriji Kempo, porque su nombre no era Shorinji Kempo», dijo.

«La propia WSKO está formada por 41 países y sólo uno de Indonesia (que está reconocido)», continuó.

Por otro lado, la fundadora de Perkemi, Indra Kartasasmita, expresó una opinión similar. Según él, el gobierno indonesio sólo reconoce una organización de kempo.

«El gobierno sólo sabe una cosa, son sólo niños traviesos, no hablamos mal de ellos, ahora nos iremos solos», dijo.

Indra explicó que hasta el momento no ha habido rechazo a ningún partido que quiera formar un nuevo foro, pero sus objetivos deben ser claros. «¿Cuál era su objetivo al establecerlo? Es lo mismo, nunca nos negamos, simplemente seguimos adelante», dijo.

También reafirmó su posición en la estructura internacional del kempo. «Soy el titular del mandato, por lo que soy el único titular del mandato de WSKO. Puedo difundir el kempo fuera de Japón», dijo.

Como contexto, el caos de este dualismo comenzó cuando Perkemi descubrió irregularidades en el proceso de inauguración de Porkemi por parte del Secretario General interino de KOI. Se afirma que este paso se llevó a cabo sin notificar a Perkemi, a pesar de que esta organización fue registrada como miembro de KOI según un certificado de miembro de fecha 28 de febrero de 2018 firmado por el presidente general de KOI, Erick Thohir.