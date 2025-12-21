¿Son normales los órganos íntimos masculinos? Esta es una explicación experta que necesitas saber.

VIVA – Cada persona es creada de manera diferente y tiene su propia singularidad, incluidas las cosas. órganos íntimos masculinos. Este tema a menudo plantea varias preguntas, empezando por «¿mis órganos íntimos son normales?» a la cuestión del tamaño, que a menudo se considera una medida de la virilidad masculina.

La sexóloga australiana Gabrielle Morrissey ayuda a responder una serie de preguntas sobre los órganos íntimos masculinos que surgen con mayor frecuencia en la mente de muchas personas. El siguiente es un resumen de la explicación, según lo citado en la página. Cuerpo y almaLunes 22 de diciembre de 2025.

¿Cuál es el tamaño promedio del pene?

Morrissey dijo que sólo existen dos tipos de órganos íntimos masculinos, a saber cultivador Y ducha. Productor Es un hombre cuyo pene parece pequeño cuando está flácido, pero se alarga bastante cuando está erecto. La diferencia de tamaño cuando está blando y duro puede alcanzar varios centímetros.

Temporario ducha Son aquellos cuyo pene parece largo aunque esté flácido. Cuando está erecto, la longitud no cambia mucho, el pene sólo se llena de sangre y se vuelve duro, no más largo.

¡Así que nunca juzgues sólo por tu débil condición! Para el tamaño del pene en erección, generalmente está en el rango de 5 a 6 pulgadas. Según informes de hombres que se midieron a sí mismos, el rango es de alrededor de 12 a 17,5 cm. La circunferencia del pene en erección suele ser de entre 7,5 y 12,5 cm.

¿Qué piensan las mujeres sobre el tamaño del pene?

En realidad, las mujeres no piensan tanto en el tamaño del pene como los hombres. Se preocupan mucho más por la calidad general de la relación y por cómo se les trata, tanto fuera como dentro del dormitorio. Si una mujer se siente satisfecha, apreciada, cuidada, deseada y amada, y luego se le pregunta sobre el tamaño del pene de su pareja, la respuesta probablemente sea: no sé y no me importa.

¿Qué pasa si el pene está doblado?

Un pene curvado es muy común. Contrariamente al mito que circula, el pene no es hueso ni músculo. El pene está formado por tejido eréctil que se llena de sangre cuando está en erección. Por lo tanto, la forma puede variar desde ser curvada hacia la izquierda, hacia la derecha, apuntando hacia arriba o recta. La edad también puede afectar el ángulo de erección.