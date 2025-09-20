¿Son mejores que yo?

VIVA – Artis mayor Ser Ramlan Volver para convertirse en el centro de conversación en la comunidad después de su decisión de liberar el hijab hace algún tiempo. La controversia no se ha reducido, ahora una grabación de video que se muestra en sí misma es enérgica en un club nocturno también desencadena una variedad de olas de reacciones de los internautas.

El video, que se extendió ampliamente en las redes sociales, mostró que Olla apareció junto a un disc jockey (DJ), completo con un movimiento de baile apasionado, lo que crió especulaciones salvajes de que había cambiado una carrera al mundo profesional de DJ.

Este incidente ocurrió en el medio del centro de atención pública que aún estaba en calor relacionado con la transformación de la apariencia de Olla. Como una figura pública conocida por sus antecedentes religiosos, la decisión de Olla de no usar un hijab ha desencadenado un feroz debate sobre varias plataformas en línea.

Algunas partes expresaron su apoyo a su libertad personal, mientras que las otras hicieron críticas fuertes, considerándolo como un paso atrás de los valores que había tenido.

La aparición de la aparición en este club nocturno también agrega combustible a los críticos, que lo ven como una prueba de cambios en el estilo de vida que son contrarios a su imagen anterior.

En respuesta a la acusación, Olla Ramlan negó firmemente la suposición de que se había convertido en DJ.

«No DJ, no obtuve la percepción equivocada. Fue una colaboración con DJ Justin. Mi posición estaba allí como PA en vivo. Así que canté mientras bailaba, mientras DJ Justrin tocaba música en el escenario», dijo Oolla Ramlan, cuando se encontraba en el área de SCBD, Jakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025.

La explicación de OLLA confirmó que su aparición era solo parte de una colaboración artística temporal, donde interpretó el papel de la artista de performance en vivo (Live PA). Este no es un nuevo debut profesional, sino un experimento creativo que involucra elementos vocales y gestos para entretener a la audiencia.

Sin embargo, el tiempo de video que está cerca de la decisión de lanzar el hijab lo hace vulnerable a las interpretaciones negativas. Muchos internautas que inmediatamente blasfeman, llaman a la apariencia «traición» de su antigua identidad, mientras que otros se defienden con un argumento de que cada individuo tiene derecho a explorarse sin límites.

En medio de tormentas blasfemas, Olla todavía mantiene una actitud tranquila y reflexiva, mostrando madurez emocional que debería ser apreciada. Él ve la dinámica de los pros y los contras como una parte inseparable de la vida de celebridades.

«Está bien, toda la vida siempre debe ser pros y contras, no es un problema. Cualquiera es libre de juzgarme como lo que, solo la autorreflexión es que aquellos que juzgan son mejores que yo? Nunca sabemos, quién solo conoce Allah SWT», dijo Olla Ramlan.

Esta declaración no solo se defendió a sí mismo, sino que también invitó a la audiencia a la introspección. Olla enfatizó que el juicio de otras personas a menudo nació de la autoimperfección, y solo Dios tenía un conocimiento absoluto sobre las intenciones de uno.

Esta sabia respuesta en realidad recibió simpatía de algunos internautas, quienes elogiaron su dureza al enfrentar la presión social.