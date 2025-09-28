¿Son los anuncios occidentales?







A muchos sanataníes hoy les gusta describir el hinduismo como la madre de todas las religiones dharmic, y a veces incluso como la madre de todas las religiones paganas. Esta obsesión con la palabra «pagana» no es nativa de India. Viene de Europa y América. En las décadas de 1960 y 70, los hippies a los que no le gustaban el judaísmo y el cristianismo, o que querían armarse hinduismo contra el Islam, abrazaron esta palabra y la arrastraron a conversaciones hindúes.

La palabra pagana misma tiene una historia extraña. Los primeros cristianos lo usaron para significar campesinos, gente rústica, personas fuera del «ejército de Cristo». Llevaba una sensación de atraso. Pero los estudiosos modernos ahora dicen que la palabra proviene de Pagus, la unidad administrativa más pequeña del Imperio Romano. Los que adoraban a los dioses locales del pagus fueron llamados paganos.

Visto de esta manera, la religión se puede dividir en dos amplias categorías. Un tipo está atado a un lugar. Honra honores a los dioses locales: espíritus de colinas, ríos, bosques o pueblos. El otro tipo trasciende la geografía. Se basa en doctrina, no en el paisaje. India tiene ambos. Cada región tiene sus dioses locales. Pero sobre estos dioses, las ideas védicas, separadas de cualquier lugar, tome prioridad.

El cristianismo funciona de la misma manera. Comenzó en JerusalénEntonces Roma se convirtió en su centro, pero no depende de ninguna ciudad. El Islam también se liberó de la geografía. Sus seguidores no adoran a los dioses locales. Se enfrentan a La Meca y la Meca solas, la sede del Dios de Arabia.

Europa antes del cristianismo estaba lleno de religiones locales. Estos luego fueron marcados Pagan. Con el tiempo, los paganos se imaginaron de maneras muy diferentes. Algunos los llamaron salvajes nobles, cerca de la naturaleza. Otros los llamaron salvajes malvados que tuvieron que ser domesticados. En el siglo XVIII, con el surgimiento de las teorías evolutivas, las personas colocaron religiones paganas en algún lugar entre el salvajismo primitivo y el monoteísmo refinado. Los alemanes glorificaron a sus antepasados ​​vikingos como dioses puros de la tierra, sin corruptar por el cristianismo. Los admiradores de Grecia y Roma vieron su paganismo como sofisticado, hasta que supuestamente fue contaminado por rituales «orientales».

En Inglaterra, la revolución industrial destruyó bosques y bosques. Entonces los intelectuales lloraron y romantizaron el pasado pagano como un paraíso perdido. En FranciaLa adoración de la naturaleza pagana menos industrializada parecía siniestra, incluso satánica. Según la era victoriana, cuando el cristianismo se volvió cada vez más puritano, el paganismo se volvió a ser de forma libre. Fue imaginado como una religión del cuerpo, celebrando el amor y la sexualidad.

Pero este pasado pagano no fue recordado. Fue inventado. El cristianismo y la modernidad crearon la imagen del pagano para satisfacer sus propias necesidades. El paganismo se convirtió en un espejo para las ansiedades sobre la naturaleza, el cuerpo y la moral. Los paganos eran el otro. Aquellos que no se suscribieron a su moralidad y ética, su forma de ser, según lo prescrito por la Iglesia. Los que no se alinearon.

Los innumerables dioses locales de las aldeas hindúes nunca fueron aniquilados. Pero fueron reinterpretados. Las doctrinas védicas y védicas se colocaron en capas sobre ellas. Lo que una vez fue un espíritu forestal se convirtió en una forma de VishnuShiva, o Shakti. De esta manera, las religiones locales fueron encaladas, dada un recubrimiento sánscrito respetable.

En el siglo XIX, muchos hindúes intelectuales insistieron en que el hinduismo no era pagano. Remitieron la parte de adoración de árboles y animales del hinduismo y se centraron en Vedanta. Hoy, los políticos se han dado cuenta de que los bancos de votos creen en los rituales de Old Village y Tribal. Por lo tanto, en el siglo XXI, tiene sentido referirse a los hindúes como paganos, distintos de las religiones monoteístas como el Islam y el cristianismo.

El autor escribe y conferencias sobre la relevancia de la mitología en los tiempos modernos. Comuníquese con él en devdutt.pattanaik@mid-day.com





Fuente