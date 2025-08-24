¿Son la era de Witan, Asnawi y Arhan en el equipo nacional indonesio que han terminado?

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio Entrando en el medio de la fase de regeneración. Pero detrás de la euforia de la aparición de nuevas caras, hay tres grandes nombres que ahora realmente faltan en la lista de jugadores: Witan Sulaeman, Asnawi mangkualamY Pratama Arhan.

De hecho, los tres se habían convertido en la cara principal de Garuda en el escenario internacional. Ahora, el público está comenzando a preguntarse: ¿si su papel se ha agotado o si todavía hay oportunidades para regresar?

Witan Sulaeman – Desde el pilar hasta un signo de interrogación



Witan Sulaeman, Indonesia vs Equipo Nacional de Japón en 2026 Clasificatorios de la Copa Mundial

Desde su debut en 2021, Witan apareció 46 veces con un récord de 9 goles y 8 asistencias. Su movimiento en el lado del ala se había convertido en el arma principal de Indonesia. Pero el partido contra Arabia Saudita en 2024 se convirtió en su última actuación con el equipo nacional. ¿Es este el final de su viaje, o precisamente una pausa temporal antes de regresar?

Asnawi Mangkualam – Capitán que desapareció



Asnawi Mangkualam en el partido de equipo nacional de China contra Indonesia

El jugador versátil en el lado derecho registró 48 tapas, 2 goles y 7 asistencias desde 2017. Su personaje como luchador hizo de Asnawi un modelo a seguir en el campo. Sin embargo, desde el partido contra Filipinas en 2024, su nombre ya no estaba en el equipo. Perder al capitán ciertamente no es algo pequeño, pero la competencia en su posición ahora se está volviendo más dura.

Pratama Arhan – Llevando el anhelo arrojado

El fullback izquierdo con las características distintivas de este lanzamiento remoto se había convertido en las armas secretas de Garuda. Arhan ha realizado 50 veces con una contribución de 3 goles y 9 asistencias desde 2021. Sin embargo, el contra de Filipinas contra 2024 se convirtió en su última aparición. Con la aparición de jugadores jóvenes en la posición de la izquierda, Arhan ahora tiene el desafío de demostrar su valía.

El final de la época o simplemente una pausa?

La exclusión de estos tres grandes nombres plantea la pregunta: ¿La regeneración del equipo nacional les ha cerrado la puerta o en su lugar abre un nuevo espacio de competencia? El público ciertamente espera que si su desempeño a nivel del club aumenta, la puerta del equipo nacional aún está abierta.

Lo que está claro, tanto Witan, Asnawi como Arhan han dejado un sendero importante en el viaje del equipo nacional de Indonesia. Ahora, la pelota está en sus manos: ¿regresar o realmente terminado?