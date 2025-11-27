‘Son’ Andy y Barbara Muschietti exploran horrores reales en ‘Norita’

andy y Barbara Muschietti son mejor conocidos como el dúo hermano, hermana, director y productor detrás de las películas «It» y la serie precuela de HBO, «Eso: Bienvenido a Derry.” Pero este año, fueron productores ejecutivos de un proyecto completamente nuevo sobre horrores y desapariciones del mundo real que tuvieron lugar en su país de origen, Argentina.

“Norita” es un documental dirigido por Jayson McNamara y Andrea Carbonatto Tortonese. Cuenta la historia de Nora “Norita” Cortinas, la madre de un activista argentino que desapareció durante la dictadura de la junta militar de la década de 1970. Los esfuerzos de Cortinas para que el gobierno revelara la verdad sobre el paradero de su hijo desencadenaron el movimiento Madres de Plaza de Mayo, donde las madres de los revolucionarios protestaron y presionaron al gobierno despótico para obtener información sobre sus hijos desaparecidos.

Los Muschietti se unieron al proyecto después de ver el documental anterior de McNamara, “Messenger on a White Horse”, que exploraba los audaces esfuerzos del periodista anglo-argentino Robert Cox para cubrir a las Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura.

Andy y Barbara crecieron durante el régimen dictatorial de Argentina, por lo que el tema les tocó la fibra sensible. «Somos argentinos. Pasamos nuestra infancia en Argentina durante la dictadura. Yo tenía cinco años cuando los militares tomaron el control del país y tenía 13 cuando regresó la democracia», dijo Bárbara. Variedad.

Además de los Muschietti, Jane Fonda También se unió a “Norita” como productor ejecutivo. «Jane Fonda se involucró al mismo tiempo que yo, y Dios mío, pensé que lo sabía todo, pero entonces conocí a esta mujer. Nunca había conocido a nadie como ella. Es una potencia e implacable», continuó Barbara. «Hicimos una proyección en el Museo de la Tolerancia hace un mes, ella vino y la presentó y su discurso me conmovió hasta las lágrimas. Ella entiende que esta película trata sobre Norita, pero también trata sobre lo que Estados Unidos está viviendo en este momento. Entiende que hay un consuelo en ser estadounidense que permite a la gente pensar que cosas como las que sucedieron en la película nunca sucederán aquí, pero esa no es la realidad. La realidad es que puede suceder y la gente tiene que empezar a prestar atención».

La actualidad del documental para Estados Unidos y para cualquier lugar que sufra un clima político tumultuoso es evidente. Sin embargo, lo que tiene más matices es cómo encaja el documental con la filmografía más amplia de los Muschietti. Si bien los realizadores son argentinos, sus trabajos más conocidos son las adaptaciones de Stephen King sobre niños que luchan contra un demonio payaso asesino en Maine. Aparentemente está muy lejos de Buenos Aires.

Sin embargo, hay temas superpuestos entre los proyectos. “Norita”, en muchos sentidos, explora las manifestaciones del mundo real de los horrores a los que alude “It”. En el escenario de “It” en Derry, Maine, la gente desaparece a un ritmo preocupante, pero la gente sigue siendo cómplice por miedo. Si bien el culpable en la ciudad ficticia puede ser una entidad paranormal encarnada por Pennywise el Payaso, no es más que un símbolo de la colonización, el racismo, el trauma y la exclusión estadounidenses, como sale a la superficie en las muchas luchas de poder representadas en “It: Welcome to Derry”.

“Andy y yo leímos el libro cuando teníamos, creo, 14 y 15 años. Fue dos años después del fin de la junta y el regreso de la democracia”, recuerda Bárbara. «Y caímos en ese libro como nunca antes habíamos caído en nada. Fue una locura y en gran parte se trataba de convertir el miedo en un arma, que es lo que Pennywise hace tan bien. Por supuesto, eso nos resultó muy familiar».

“Norita” tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine Dances With Films en Los Ángeles en junio y desde entonces se ha presentado en más de una docena de festivales alrededor del mundo. Actualmente está haciendo campaña para la consideración de premios.