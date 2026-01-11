VIVA – persib Bandung logró lograr los máximos resultados como anfitrión persia Yakarta en el partido de seguimiento de la Superliga 2025/2026. Compitiendo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), el domingo 11 de enero de 2026, Persib ganó con un marcador de 1-1.

El gol de la victoria de Maung Bandung lo marcó Hijo de Beckham. Mencionó su nombre cuando el partido solo llevaba cinco minutos en marcha. Beckham dedicó esta victoria a Bobotoh, quien siempre ha sido leal a la hora de brindar apoyo.

«Como dijo el entrenador Bojan (Hodak), en un partido con este ambiente tenemos que poder aprovechar la más mínima oportunidad. Gracias a Dios pudimos hacerlo marcando goles rápidos», dijo Etam en la rueda de prensa posterior al partido.

El dorsal 7 destacó que su actuación constante durante la primera mitad de la temporada era una prueba de que Persib merecía estar en lo más alto de la clasificación.

«Estamos contentos porque podemos demostrarlo. Somos los mejores, hemos ganado títulos consecutivos y hoy lo podemos demostrar en el campo», destacó.

La victoria hecha Persib Bandung desplazando al Borneo FC de la cima de la clasificación de la Superliga esta temporada. Persib está en la cima con una puntuación de 38, un punto por delante de Borneo, que ocupa el segundo lugar. Por otro lado, Persija Yakarta sigue estancado en el tercer lugar con una puntuación de 35 puntos.