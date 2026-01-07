¡Somos los más aterradores de la Tierra, sin excepción!

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América donald Triunfo se jactó de la fuerza militar estadounidense en lo que llamó un “tremendo logro militar” en las operaciones de Estados Unidos en Venezuela.

Así lo transmitió Trump en el Centro John F. Kennedy de Washington DC, el martes 6 de enero de 2026 por la tarde, ante partidarios del Partido Republicano, al explicar la operación militar en Venezuela que calificó de muy «compleja».

De repente, los republicanos aplaudieron y vitorearon cuando Trump describió el éxito de la operación denominada ‘Operación Resolución Absoluta’ el sábado 3 de enero de 2026, que resultó en detención presidente de venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En su declaración, Trump dijo que «muchas» personas murieron cuando tropas de élite estadounidenses irrumpieron en el complejo donde el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se encontraban en Caracas el sábado. Trump dijo que la mayoría de los muertos eran cubanos.



El presidente venezolano Nicolás Maduro fue arrestado por la Fuerza Delta y la CIA.

El gobierno cubano afirmó que 32 de sus ciudadanos murieron en el incidente. Mientras tanto, los medios locales venezolanos informaron que el número de muertos era de 57 personas, incluidas dos mujeres civiles.

Trump también dijo que en la operación participaron 152 aviones y enfatizó que ni un solo estadounidense murió.

«Estados Unidos ha demostrado una vez más que tenemos la fuerza militar más poderosa, más mortífera, más sofisticada y más aterradora», dijo Trump. Noticias CBS

«Este es el ejército más temible del planeta Tierra y nadie puede igualarlo. He estado diciendo esto durante mucho tiempo: nadie puede vencernos», enfatizó.

El presidente Trump describió previamente los momentos del arresto de Maduro diciendo que el líder venezolano estaba tratando de llegar a un lugar que consideraba seguro.

«Estaba tratando de llegar a una habitación segura, que resultó ser insegura porque la puerta iba a explotar en unos 47 segundos», dijo Trump.

Trump agregó que Maduro llegó a la puerta de la sala, pero no logró cerrarla. «Le tendieron una emboscada tan rápidamente que no tuvo tiempo de entrar en la habitación», dijo.

Según los informes, durante la operación de arresto, las fuerzas de operaciones especiales arrojaron granadas paralizantes contra el escondite de la pareja. Cuando los dos fueron arrestados, se dijo que sufrieron heridas y parecían sangrar.