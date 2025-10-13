Somos la única provincia que no se queja

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung destacó que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) seguirá funcionando de manera óptima a pesar de que los fondos de reparto de ingresos (DBH) del gobierno central se reduzcan a 15 billones de IDR.

Asegura el corte presupuesto no obstaculizará el compromiso del gobierno provincial de construir una Yakarta mejor.

«Trabajaremos más duro y más inteligentemente para construir una Yakarta mejor», dijo Pramono en el Ayuntamiento del centro de Yakarta, citado el lunes 13 de octubre de 2025.



Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung en el Ayuntamiento de DKI Yakarta

Pramono dijo que, aunque se redujeron los fondos para transferencias, su partido sigue siendo optimista sobre el desarrollo de la capital. Aseguró que los programas prioritarios del gobierno provincial continuaron ejecutándose, con un enfoque de trabajo más eficiente y orientado a resultados.

«Realmente espero que el desarrollo en Yakarta proporcione un mejor color, especialmente en el futuro. A pesar de que el DBH (Fondo de Participación en los Beneficios) fue recortado en 15 billones de IDR, siempre soy una persona con una perspectiva positiva», dijo.

Con estos recortes de financiación, APBD DKI Yakarta 2026 cayó a 79,06 billones de IDR desde los 95,35 billones de IDR anteriores. Pramono destacó, sin embargo, que no se unirá a las quejas como otros jefes regionales que se oponen a esta política.

«Estoy seguro de que podré liderar la orquestación en el Ayuntamiento con un recorte de 15 billones de rupias. La única provincia que no se queja, porque no soy alguien que se queja fácilmente», dijo Pramono.

Anteriormente, se sabía que hasta 18 gobernadores habían protestado contra la política de recorte de Transferencias a las Regiones (TKD) llevada a cabo por el gobierno central.

Los gobernadores incluso visitaron el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu) el martes 7 de octubre para reunirse con el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewadiscutiendo recortes en los fondos de transferencia, asignaciones presupuestarias de infraestructura y solicitudes de que los salarios de los Funcionarios Civiles del Estado (ASN) corran a cargo del gobierno central.

El gobierno llevó a cabo recortes en los fondos de transferencias regionales para mantener el equilibrio del presupuesto estatal en medio de una desaceleración económica y una disminución de los ingresos tributarios nacionales.

A pesar de enfrentar importantes desafíos fiscales, Pramono enfatizó que Yakarta no dejará de innovar.

tvOnenews/Abdul Gani Siregar