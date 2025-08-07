Somos iniciativos para no arrastrar

Yakarta, Viva – Ex Gobernador de West Java, Ridwan KamilFinalmente completó el examen Tes ADN en el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta.

El proceso de muestreo dura más de cuatro horas. Ridwan Kamil llegó alrededor de las 08.57 Wib y solo salió del edificio Bareskrim a 13.42 Wib. Después de someterse a la prueba, Ridwan Kamil expresó su esperanza de que esta polémica pudiera terminar pronto.

«Esperemos que esta prueba sea la respuesta a lo que hemos estado luchando», dijo Ridwan Kamil, jueves 7 de agosto de 2025.



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

También enfatizó que la sumisión de pruebas de ADN fue su iniciativa durante mucho tiempo. Dijo que esto se hizo para que este caso no fuera prolongado.

«Por lo tanto, tomamos la iniciativa para que no se prolongue, para que esté completa para que la comunidad no sea tratada con cosas que no necesitan usarse completamente como consumo público, más o menos», dijo.

Se sabe que Ridwan Kamil informó Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.