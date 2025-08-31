Londres, Viva – Chelsea finalmente inauguró la llegada Alejandro Garnacho de Manchester United. El anuncio se realizó el domingo (31/8), donde los Blues dijeron que el extremo del equipo nacional de 21 años, el equipo nacional de los años, había firmado un contrato a largo plazo de hasta 2032.

«Nos complace anunciar la transferencia de Alejandro Garnacho del Manchester United», escribió Chelsea en su página oficial.

Según un informe del experto en transferencia Fabrizio Romano, Chelsea tuvo que gastar fondos de 40 millones de libras esterlinas o alrededor de Rp886 mil millones para reclutar a Garnacho.

El primer comentario de Garnacho

En su declaración, Garnacho expresó su orgullo y alegría de unirse al Chelsea. Llamó a este momento algo especial, no solo para él sino también para su familia.

«Este es un momento extraordinario para que mi familia y mi familia nos unamos a este gran club. No puedo esperar para comenzar. Ver la Copa Mundial del Club y unirse al Campeón Mundial es algo especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Estoy muy feliz de estar aquí», dijo Garnacho.

La carrera y el viaje de Garnacho

Nacido y criado en Madrid, Garnacho comenzó su carrera futbolística en la Academia Getafe y el Atlético de Madrid, antes de finalmente mudarse al Manchester United en octubre de 2020 a la edad de 16 años.

Su impresionante actuación en el equipo joven de Red Devils lo trajo a someterse a un debut senior en abril de 2022 contra Chelsea, solo unos días antes de su cumpleaños número 18.

Desde entonces, la carrera de Garnacho ha seguido subiendo. En la temporada 2022/2023, anotó cinco goles en 34 apariciones en todas las competiciones, incluido su primer gol en la liga inglesa que determinó la victoria sobre Fulham. La siguiente temporada, Garnacho brilló cada vez más con siete goles en la Premier League de 36 partidos, incluido Brace cuando MU derrotó a 3-4 en Stamford Bridge.

Además, uno de sus mejores momentos fue un espectacular gol de Salto contra Everton que lo llevó a ganar el Premio FIFA Puskas 2024.

Esperanza para el Chelsea

Con la experiencia de 93 apariciones y 16 goles con el Manchester United, se espera que la presencia de Garnacho en Stamford Bridge aumente el poder de la línea de ataque del Chelsea. Se espera que la energía, la velocidad y el talento joven traigan un nuevo color al equipo de Blues que acaba de tener un título mundial en la Copa Mundial de Clubes.