¡Sombrío! Esta serie de empresas gigantes iniciarán despidos masivos en enero de 2026

Jacarta – El comienzo de 2026 será un período difícil para el mercado laboral en Estados Unidos de América (A NOSOTROS). Una vez pasada la euforia de las fiestas navideñas, muchos compañía comienza a anunciar planes de despidos (Despidos) a granel.

Este fenómeno muestra presión economía eso todavía se siente, cambios en la estrategia empresarial y la aceleración de la adopción de tecnología.

Los despidos suelen verse como una señal de desaceleración económica. Sin embargo, los analistas consideran que esta condición es más compleja. La reestructuración organizacional, la eficiencia de los costos operativos y la optimización de las ganancias para los accionistas también influyen en las decisiones de la empresa.

Los datos del informe Challenger, Gray & Christmas publicado en diciembre de 2025 registraron que se produjeron más de 1,1 millones de casos de despidos a lo largo de 2025, lo que indica una presión estructural que continuará hasta 2026.

Reglas de despidos masivos en los Estados Unidos

En Estados Unidos, las empresas que planean despidos masivos deben cumplir con la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (WARN). Esta norma exige que los empleadores avisen con al menos 60 días de antelación antes de que se lleven a cabo los despidos.

Según el informe de Newsweek, más de 100 empresas han presentado notificaciones WARN sobre despidos previstos para enero de 2026. A este respecto, varios expertos evalúan la incertidumbre política y los avances tecnológicos como los principales desencadenantes de la ola de despidos.

«La actual incertidumbre económica se debe a la volatilidad de las políticas comerciales y fiscales, así como a los cierres gubernamentales. También estamos experimentando cambios estructurales fundamentales impulsados ​​por la IA, que creo que puede interactuar con la política y la volatilidad política», dijo Joanne Song McLaughlin, economista laboral de Universidad de Búfalocomo se cita de Semana de noticiasLunes 5 de enero de 2026.

«Esta incertidumbre hace que a los empresarios les resulte difícil predecir, por lo que es probable que reduzcan la inversión y la mano de obra», explicó.

El consultor de recursos humanos Bryan Driscoll expresó una opinión diferente. Considera que los despidos reflejan mejor la orientación de liderazgo de la empresa. «Esto no es una señal de que toda la economía esté colapsando. Es una señal de que el liderazgo está más centrado en complacer a los accionistas que en apoyar a los trabajadores que realmente mantienen la empresa en funcionamiento», dijo.

En la semana que finalizó el 27 de diciembre, 199.000 estadounidenses presentaron solicitudes de prestaciones por desempleo. De los cientos de listas, las siguientes son las grandes empresas que realizarán despidos a principios de 2026.