Sombr se eleva al escenario principal de ‘I Basyely Know Her’: Review del álbum

En los últimos años, Sombr tiene lenta pero segura grabó un espacio para sí mismo como artista pop de dormitorio que opera en un mundo pop convencional. Después de que su sencillo «Carolina» se volvió viral en 2022, abandonó la escuela secundaria para seguir la música como una carrera a tiempo completo, lanzando una transmisión constante de singles que lo posicionó como un músico brumoso de bricolaje con inclinaciones pop sólidas.

Ahora, después de un par de singles innovadores: «Descalentado» y «Back to Friends», el jugador de 20 años está lanzando su primera declaración de misión de marquesina con su álbum debut «I Keyly Know Her». Sobre eso, Sombrero Eleve el pop de la habitación de su trabajo anterior, dándole un sonido más musculoso y arrogante. Exuda confianza en sus 10 pistas, a pesar de que las gasta de mal humor sobre un ex que desde entonces ha seguido adelante. Y, sin embargo, «apenas la conozco» todavía se siente como una especie de llegada triunfante, la primera declaración real de un artista con una visión clara y un sonido que se vuelve más distinto con cada lanzamiento.

«Apenas la conozco» es un álbum de ruptura en el sentido tradicional. Sombr está triste, herido por la desaparición de una relación que le impide seguir adelante. Él mira desde el otro lado de las vías del tren para ver a su ex con otro tipo en «Descalentado», y los cigarrillos principales para recordarle en la melancólica «calle del canal» (una forma de luto que Variedad no respalda). Incluso en la tarifa más flotante del registro, el golpe de discoteca «12 a 12», el pisoteo «debajo de la alfombra», está en una prisión de sus propias emociones. «Oh, estás en mi ADN», canta sobre «Ojalá supiera dejarte de dejarte». «Eres el eco en mis venas».

La reverencia de Sombr por los tropos del pasado de Pop se avecina sobre «Apenas la conozco», un disco profundamente en deuda con las armonías exclusivas de Beach Boys y el toque vocal de Brian Wilson. Piense en ello como una versión más aerodinámica de un álbum Panda Bear, aunque en un universo diferente: Sombr construye sus armonías como un muro de sonido, su «oohs» sostenido que actúa como relleno para coros meticulosamente arreglados en canciones como «Nunca salimos» y «Ojalá supiera cómo salir de usted».

Es probable que se acredite algo de eso a Tony Berg, quien coproduce junto a Sombr en casi todas las canciones. Berg es un veterano cuya carrera se remonta a los años 80, pero cuyo trabajo más reciente incluye «Punisher» de Phoebe Bridgers y Lizzy McAlpine. Aquí, agrega plenitud y amplía el alcance del sonido establecido de Sombr. Pero el álbum, escrito completamente por Sombr, que también toca la guitarra, los teclados, el bajo y la batería en casi todas las canciones, todavía logra ser singulares, marcando elementos del indie rock de 2010 en una arena pop.

«Apenas la conozco» puede no ser un cambio sísmico para Sombr, pero expande el mundo que ha habitado durante los últimos años, y lo hace con intención. Parece que ha salido de la habitación y en el gran escenario, lleno de ideas y equipado con las habilidades para verlas. Que se las arregle para hacerlo mientras revolcado en la agitación de la angustia hace que la recompensa sea aún más dulce.