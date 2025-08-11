Sombr anuncia la fecha de lanzamiento del álbum de debut ‘I Cornely Know His’

Sombr ha anunciado Su álbum debut «I Basely Know Her», una colección de 10 pistas que se lanza el 22 de agosto a través de Warner Records.

El cantante y compositor (nacido Shane Boose) escribió la totalidad del disco y lo coprodujo con Tony Berg, quien ha trabajado en discos de Taylor Swift, Phoebe Bridgers y Boygenius. Sombrero Recientemente lanzó el sencillo inspirado en Funk «12 a 12» y dejó caer un video que acompaña a Addison Rae.

«Apenas la conozco» llega inmediatamente después de un año al rojo vivo para la joven de 20 años, que anotó dos éxitos concurrentes con «Back to Friends» y «desnudos». Ambas canciones recogieron a Tiktok antes de impactar el Billboard Hot 100, con «Back to Friends» alcanzando el número 31 y desnudado de bateo No. 25. Ambos singles aparecen en «I Basyly Know Her», así como «12 a 12» y el recién lanzado «NUNCA WE NUNCA DATADO».

Sombr, quien abandonó la escuela secundaria para buscar música después de que su éxito de 2022 «Caroline» despegó, fue recientemente incluido en Variedad‘s Lista de impacto de Young HollywoodExplicando que su ascenso repentino puede acreditarse a su honestidad creativa. «Mi música está resonando porque vino de mi corazón», dijo. “Todo lo que quiero hacer es seguir escribiendo, de gira y sirviendo [my supporters] por el resto de mis días. Eso es lo que me da un propósito «.

El nativo de la ciudad de Nueva York planea salir a la carretera este otoño con una gira internacional con entradas agotadas con paradas en los Estados Unidos y Europa.

Echa un vistazo a la lista de canciones de «Yo apenas la conozco» a continuación:

aplastante

12 a 12

desearía saber cómo dejarte

Volver a amigos

calle canal

diez centavos

sin curtir

acercarse

Nunca salimos

debajo de la alfombra