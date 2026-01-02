Somalilandia niega que acogerá a los palestinos tras reconocer a Israel

VIVA – Ministerio de Relaciones Exteriores de la República somalilandia El autoproclamado defensor negó rotundamente que su gobierno aprobara el reasentamiento de los residentes. Palestina y el establecimiento de bases militares extranjeras a cambio de reconocimiento Israel.

Esta negación se hizo a raíz de una declaración del presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, quien en una entrevista con Al Jazeera Afirmó que, basándose en información de inteligencia somalí, Israel estaba dispuesto a reconocer a Somalilandia con tres condiciones.

Se dice que estas condiciones incluyen el reasentamiento de palestinos, el establecimiento de una base militar israelí en el Golfo de Adén, así como el cumplimiento de los Acuerdos de Abraham relativos a la normalización de las relaciones con Israel.

«Rechazamos firmemente las falsas afirmaciones hechas por el presidente somalí sobre el supuesto reasentamiento de palestinos o el establecimiento de bases militares en Somalilandia», dijo un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Somalilandia publicado el jueves.

El ministerio enfatizó que las relaciones de Somalilandia con Israel son puramente diplomáticas y se llevan a cabo de acuerdo con el derecho internacional, sin ningún acuerdo oculto que implique la cuestión de los asentamientos palestinos o la presencia militar extranjera.

Mientras tanto, la emisora ​​pública israelí Kan informó, citando varias fuentes, que el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdilahi, planea realizar una visita a Israel en enero. Durante la visita, Abdilahi supuestamente anunciará la adhesión de Somalilandia a los Acuerdos de Abraham.

El mismo informe afirmaba que las dos partes planeaban firmar una serie de acuerdos bilaterales adicionales en diversos sectores, incluidos la agricultura, la minería y el petróleo, la seguridad, la infraestructura y el turismo. Kan también dijo que la visita podría tener lugar en un futuro próximo y que Abdilahi había realizado previamente visitas secretas a Israel.

El reconocimiento de Israel a Somalilandia

El 26 de diciembre, Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como país que se reconoce de forma limitada. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdilahi, firmaron una declaración de reconocimiento conjunto.

Con este paso, Israel se convirtió en el primer país en reconocer oficialmente a Somalilandia, una región que se separó de Somalia a principios de los años noventa.

La propia Somalia está dividida desde 1991, tras la caída del régimen dictatorial de Siad Barre, cuando Somalilandia y Puntlandia declararon su independencia. Hasta ahora, la comunidad internacional todavía reconoce al Gobierno federal somalí con sede en Mogadiscio como el gobierno legítimo de Somalia y sólo controla una parte del territorio del país.