Solución encontrada en el interés de Marathas; Gobierno centrado en su bienestar: CM







Maharashtra CM Convertirse en fadnavis El martes, elogió el movimiento del activista Manoj Jarange para cancelar su ayuno de 5 días por la demanda de cuotas de Maratha, diciendo que el gobierno encontró una solución en interés de la comunidad de Maratha, informó el PTI.

Hablando con los periodistas en el cesado de Maharashtra, CM Fadnavis dijo que su gobierno siempre se centró en el bienestar de la comunidad de Maratha.

Manoj Jarange, quien comenzó su huelga de hambre el 29 de agosto, canceló la protesta el martes por la tarde después de que el gobierno de Maharashtra aceptara la mayoría de sus demandas, incluida la concesión de certificados elegibles de casta Marathas Kunbi que los hará elegibles para los beneficios de reserva disponibles para las otras clases atrasadas (OBC).

El activista de 43 años aceptó un vaso de jugo de fruta ofrecido por el ministro senior de BJP Radhakrishna Vikhe Patil, quien dirige el Subcomité del Gabinete en la Reserva Maratha, en South MumbaiS Azad Maidan, que marca el final de su ayuno, según el PTI.

Había afirmado que Marathas en la región de Marathwada son Kunbis (una comunidad OBC) y el comité de tres miembros que se establecerá a nivel de la aldea debe considerar los 58 registros lakh que se encuentran para determinar el estado de Kunbi para la comunidad de Maratha.

Hablando de ello, CM Fadnavis dijo que estaba feliz de que Manoj Jarange terminara su huelga de hambre.

«Agradezco a los ministros principales adjuntos (Eknath Shinde y Ajit Pawar), así como a Radhakrishna Vikhe Patil, quien dirige el subcomité del gabinete (en la cuota de Maratha)», dijo, según el PTI.

CM Fadnavis dijo que el gobierno le dijo a los manifestantes que el certificado de casta se puede dar a las personas y no a la comunidad.

Cuando estás en política, las críticas no deberían disuadirte, dijo, y agregó que el gobierno ha trabajado para el bienestar de la comunidad.

«Mi objetivo era dar justicia a la comunidad de Maratha. Mi gobierno siempre se centró en el bienestar de Marathas y continuaré trabajando para todas las comunidades de Maharashtra, ya sea. Marathas o OBC «, dijo el CM, informó el PTI.

«Transmitimos los problemas legales involucrados en las demandas de Jarange a él», agregó.

CM Fadnavis señaló que hubo un concepto erróneo entre los OBC sobre la reserva a Marathas, pero está fuera de lugar.

(con entradas PTI)





