Solo WFT ha estado usando el nombre de Bjorka en Twitter desde 2020

Yakarta, Viva -La policía se asegura de que el joven de Minahasa con las iniciales WFT (22) sea la única persona que usa el nombre Bjorka En las redes sociales Gorjeo desde 2020.

Este hecho fue revelado de la búsqueda de rastros digitales. Esto fue revelado por el subdirector de la investigación de Siber Polda Metro JayaComisionado Senior de Policía Adjunto Fian Yunus.

«De la evidencia digital inicial, que entregué ayer, de cuenta incógnitaDe hecho, la cuenta de Twitter es de 2020 que tiene. Entonces, en 2020 no hay otra cuenta de Twitter llamada Bjorka, solo él «, dijo Fian a los periodistas el sábado 4 de octubre de 2025.

Wadir Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus

Aun así, la policía no se ha atrevido a asegurarse de que WFT sea la cifra original de Bjorka que había hecho una conmoción al filtrar datos sobre funcionarios estatales en 2022-2023.

«¿Es ese? Sí, todavía necesitamos (profundizando). Es solo una prueba, debe verificarse nuevamente con otras pruebas», dijo.

La policía también está comparando actividades de WFT con cargas en la web oscura que han pirateado datos de los ministerios y difundieron la identidad de los funcionarios públicos. Si coincide, entonces el estado de WFT se puede determinar como un Bjorka que ha sido fugitivo.

«Hay un archivo en 2020. Bueno, eso será lo que compararemos con la evidencia digital que se procesa nuevamente en este laboratorio. Ahora lo encontramos, luego nos aseguraremos de que sea la misma persona», dijo.

Anteriormente informó, la cifra de un hacker que afirmó ser ‘Bjorka’ fue arrestada por la Dirección de Siber Metro Jaya Siber. Su figura es un hombre con las iniciales WFT (22), residente de Minahasa, North Sulawesi.

Afirmó haber pirateado millones de datos sobre clientes de bancos privados. El arresto se realizó después de seis meses de persecución. WFT fue arrestado en su casa en Totolan Village, West Kakas, Minahasa, martes 23 de septiembre de 2025.

«El propietario de las cuentas de las redes sociales que solíamos conocer por el nombre de Twitter, las redes sociales X con el nombre de la cuenta de Bjorka y @Bajaraniaaaa», dijo el jefe de la subdivisión de la Policía Metropolitana de Yakarta, el comisionado adjunto de la policía de Realdo Simanjuntak, jueves 2 de octubre de 2025.