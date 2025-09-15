Solo unos pocos meses han perdido dos grandes objetivos

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio U-23 está de vuelta en el centro de atención después de no penetrar en las finales Copa asiática U-23 2026.

Medios extranjeros Nunca Vietnam, Sojallamar al entrenador Gerald Vanenburg Como la figura más responsable de la falla.

Consideraron que Vanenburg podría haber perdido su posición en el futuro cercano si esta tendencia negativa continúa. Porque, desde que fue nombrado entrenador del equipo nacional indonesio U-23, no ha logrado llegar a los dos objetivos importantes acusados.



Jugador de equipo nacional U-23 indonesio, Muhammad Ferarri (derecha) contra Laos Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan/Mrh/Tom.

Falló en AFF U-23 2025

La primera falla ocurrió en el evento Copa Aff U-23 2025. Equipo nacional indonesio U-23, que fue fortalecido por Kadek Alel y sus amigos en realidad funcionó bastante bien hasta que llegó a la final.

Sin embargo, sus pasos se detuvieron después de un estrecho que envió 0-1 desde Vietnam U-23 en el partido superior. Esta derrota se convirtió en un fuerte golpe teniendo en cuenta que el partido tuvo lugar en casa.

Eliminado de la calificación de la Copa Asiática U-23 2026

Todavía no tuvo tiempo de ascender de la decepción en AFF, el equipo de Vanenburg nuevamente tragó resultados amargos en los clasificatorios de la Copa Asiática U-23 2026. Garuda Muda debe ser eliminado y no puede garantizar un lugar en la final.

Esta situación fue cada vez más dolorosa porque en la edición anterior, el equipo nacional U-23 indonesio había logrado tallar logros al terminar entre los cuatro primeros.

Media Vietnam destacó Vanenburg

Ver la nota, Soja Evaluar la silla de entrenamiento de Vanenburg es cada vez más insegura. Mencionaron sus fallas en dos torneos principales en el tiempo cercano como señal de que su posición ahora está en una amenaza seria.

«En solo unos meses, el entrenador Gerald Vanenburg ha perdido dos objetivos principales con el equipo nacional del U-23 indonesio». escribió los medios.

«El equipo nacional indonesio perdió ante Vietnam U-23 en casa y no pudo ganar la Copa AFT U-23 2025. Luego, en la calificación de Asia U-23 2026, nuevamente fueron decepcionantes con la primera eliminada». agregó el informe.

Con esta situación, el futuro de Gerald Vanenburg con el equipo nacional U-23 está en el final de la bocina. Si no puede cambiar de inmediato, los rumores sobre el despido que circulan pueden convertirse en realidad.