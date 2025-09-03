Solo uniéndose al equipo nacional indonesio, Mauro Zijlstra inmediatamente recibió una tarea difícil de Kluivert

VIVA – Equipo nacional Indonesia debe aceptar la dura realidad antes de la jornada de la FIFA en septiembre de 2025. El delantero principal de Garuda, Ole Romeny, seguramente estará ausente debido a una lesión grave que experimentó.

Leer también: Los Ángeles FC anuncia a Adrian Wibowo llamado al equipo nacional indonesio



De hecho, el escuadrón de atención Patrick Kluivert Se enfrentará a dos partidos importantes contra Taiwán el viernes 5 de septiembre y Líbano el lunes 8 de septiembre en el Gelora Bung Tomo Stadium (GBT), Surabaya.

«Desafortunadamente, desafortunadamente no puede estar presente aquí», dijo Kluivert después de liderar el entrenamiento del equipo nacional en el Campo C GBT, Surabaya, martes 2 de septiembre de 2025.

Leer también: Dijo Tijjani Reijnders después de que Eliano dejó la liga holandesa para Persib Bandung



Aunque decepcionado, el entrenador holandés todavía trató de ser realista. Preparó una alternativa en la línea de ataque, uno de ellos Mauro zijlstraEl joven atacante que estaba preparado para el equipo nacional U-23, pero ahora es promovido inmediatamente al equipo senior.

«Podría ser, pero también tengo otros jugadores que pueden jugar en esa posición. Mauro estaba realmente preparado para el equipo nacional U-23 con Gerald, pero debido a esta situación lo llamé al primer equipo. Eso es bueno», explicó Kluivert.

Leer también: Garuda Worldwide: Aquí hay 4 jugadores del equipo nacional de Indonesia en 5 ligas europeas esta temporada



La lesión sufrida por Ole es bastante fatal. El jugador de Oxford United sufrió una pierna rota después de obtener un tackle duro de Paulinho Moccelin en el partido de Oxford contra Arema FC en la Copa Presidencial 2025. Esa condición obligó a Romeny a subir la mesa de operaciones y tuvo que detenerse durante bastante tiempo.

La ausencia es claramente una gran pérdida para Equipo nacional indonesio. Sin embargo, por otro lado, este podría ser un momento valioso para que Mauro Zijlstra demuestre su calidad a nivel superior con Garuda.