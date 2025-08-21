Solo una carga para MU, el Real Betis quiere continuar cooperando con Antony

España, Viva – Real betis Según se informa, trabajando duro para obtener los servicios de extremo brasileño, Antondeode Manchester United. El Laliga Club todavía está compilando varias opciones financieras, incluidos los esquemas de pago basados ​​en incentivos, para suavizar la transferencia antes de que se cierre el intercambio de verano.

Según el informe de Sky Sports News, Betis considera la estructura de pago que depende del rendimiento de Antony. Esto se hace debido a las limitaciones financieras del club, mientras que se dice que el Manchester United prefiere acuerdos permanentes en lugar de préstamos.

Aun así, la oportunidad de extender el período de préstamo de Antony sigue abierto, especialmente dados los deseos del jugador que también quiere regresar a los uniformes de la pantorrilla.

Disminución del rendimiento en MU



Antonio en el Manchester United vs Charlton en la Copa de la Liga Inglesa

Antony se unió al Manchester United en agosto de 2022 de Ajax Amsterdam con una dote que alcanza los 86 millones de libras, lo que lo convierte en uno de los reclutas más caros de Erik Ten Hag. Sin embargo, las grandes expectativas no estaban en línea con su contribución en el campo.

En dos temporadas, Antony solo pudo registrar ocho goles en 82 apariciones en todas las competiciones. La consistencia es un problema importante, además de lesiones y un rendimiento intenso en viento que lo hace a menudo criticado.

Punto de inflexión en Betis real

La segunda mitad de la temporada pasada fue una oportunidad de oro para que Antony redescubra su mejor toque a través del período de préstamo en Betis. Parecía más flojo, convirtiéndose en una parte importante en la línea de ataque, incluso usando la camiseta número 7 que aún no se usa en el club.

No es de extrañar que los terneros y Antony estén interesados ​​en continuar la cooperación. Sin embargo, los factores financieros son la principal barrera para el Club Andalusiano.

El futuro de Antony

Con el mercado de transferencia que deja solo 12 días, se espera que las negociaciones se realicen intensamente en las próximas semanas. Si se llega al acuerdo, Antony tiene la oportunidad de revivir su carrera en La Liga con Betis.

Para el Manchester United, liberar a Antony también puede aliviar la carga del equipo de Ruben Amorim que está haciendo una revisión masiva.