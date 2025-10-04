Solo tres veces se conoció, Enzy Storia Pede se casó inmediatamente con su esposo

VIVA – Actriz y presentadora Enzy Storia En medio del centro de atención después de compartir una historia única sobre su viaje de amor con su esposo, Maulana Kasetra o familiarmente llamado Molen. La historia de amor de los dos es algo inusual, porque Enzy afirmó reunirse solo tres veces antes de finalmente decidir casarse.

Leer también: ¡Contek Mix and Match Enzy Storia usando Skechers, puede hacer ideas de atuendos de Eid!



Enzy explicó que su relación no comenzó con un momento de disparos como una pareja en general. Él y Molen eligieron vivirlo naturalmente. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Enzy Storia-Maulana Casetra se casó oficialmente

Leer también: Más popular: Consejos para Enzy Storia e Ibn Jamil para perder peso hasta que el llanto pueda quemar calorías



«Sí, no hay (disparos), así que dijo que era exclusivo y luego lo hice, ¿nadie era como si fuera mi novia?» Dicha Enzy Storia citó a Instagram @ketawaitusehatofficial el sábado 4 de octubre de 2025.

Según Enzy, Molen es una figura simple y no hay mucha charla pequeña. De hecho, dijo que el esposo era bastante difícil expresar la palabra amor porque estaba acostumbrado a la cultura occidental.

Leer también: Consejos para Enzy Storia e Ibnu Jamil para comenzar a correr hasta que puedas perder peso



«Él es un poco broma, así que te ama tanto que te amo, te amo», dijo.

Su cercanía comenzó cuando Enzy tuvo la oportunidad de ir a América en 2022. Fue allí donde su relación se estaba acercando, hasta que finalmente Molen le propuso.

«Yaudah siguió ver eso nuevamente en 2022 tuvo dos veces a la primera América que vio a John Mayer, y la segunda vez que estaba en Nueva York también», dijo Enzy.

No tardó mucho, en 2023 Molen llegó a Yakarta para casarse con ella. Dos semanas después de convertirse oficialmente en una esposa, Enzy inmediatamente siguió a su esposo a Washington DC.

«2023 vino a Yakarta, (nos casamos). Así que después de eso me casé dos semanas después, fui a DC. Hasta DC, me gusta esto, también dije que estaba casado, me conocí tres veces. Ojalá Dios sea una buena persona, he dejado nuestra carrera en Indonesia», dijo con una risa.