Kanchanaburi, Viva – delantero Equipo nacional iraquí, Aymen Husseinen el centro de atención en el partido final de la Copa King 2025 en Tailandia. No solo por su actuación en el terreno, sino también en su estricta actitud durante la procesión de respeto por los funcionarios del reino de Tailandia.

En ese momento, los jugadores iraquíes parecían mirar hacia abajo como una forma de respeto. Sin embargo, Hussein en realidad todavía se mantiene alto sin doblar. Se cree que esta actitud nace de su creencia personal de que el sujeto solo está destinado a Aláno a los humanos.

Aunque no mira hacia abajo, Hussein todavía muestra respeto de una manera diferente. Esto hace que la acción se ve como una forma de determinación de principios que deben valorarse.

«Respeto, Aymen Hussein», escribió uno de los comentarios de los internautas que fue viral en las redes sociales. Muchos fanáticos del fútbol aprecian, llamándolo un jugador que se atreve a aferrarse a la creencia a pesar de que está en una situación llena de presión.

El momento se convirtió en un tema candente en el universo virtual. Algunos elogiaron el coraje de Hussein, mientras que otros consideraron sus acciones como una forma de expresión espiritual que rara vez se veía en la etapa internacional de fútbol.

Final King’s Cup 2025 fue feroz. Iraq parecía sólido contra el anfitrión Tailandia. Sin embargo, fuera de los resultados del partido, este pequeño incidente logró robar la atención y agregar notas únicas en el prestigioso torneo.

Iraq ganó con éxito la victoria por 1-0 sobre el equipo nacional tailandés en el estadio de la provincia de Kanchanaburi, gracias al gol único de Mohanad Ali en 75 minutos.