Solo sostengo el cuello de su camisa

Ambon, Viva – Un candidato a funcionario (CPNS) de Ambon City Satpol PP, Maluku, afirmó anteriormente ser víctima de acoso hasta que su declaración fue viral en las redes sociales el viernes (19/9/2025).

Respondiendo a esto, NW, miembro de la ciudad de Ambon Satpol PP que fue acusado de acosar, negó fuertemente la acusación. Hizo hincapié en que nunca había cometido un acto como lo declaró JM, su colega que era CPNS.

«Entonces, la declaración hecha por una mujer con las iniciales JM cuando está frente a la gente de Ambon City y la ciudad en funciones. El Secretario de la Ciudad de Ambon (Sekkot), Robby Sapulette, en las actividades del alcalde, a saber, la reunión de la gente de Ambon City Administration Unit, Maluku, el viernes, el viernes 19/09/2025) ayer no fue apropiada», cuando confirmó el domingo el domingo (9/21/2025.

Ilustración del acoso sexual en niños – Fotos de documentos especiales Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

Según NW, el día antes de la declaración de JM en el foro oficial, los liderazgo convocaron a ambos para proporcionar una explicación relacionada con el incidente que ocurrió el 8 de septiembre de 2025, después del 450 aniversario de Ambon City. Durante la reunión, dijo NW, JM admitió que solo estaba retenido por el cuello de su camisa.

«¿Por qué en la reunión de actividades del alcalde, a saber, la reunión de la gente en la sala de la Unidad de Servicio de Administración del Ayuntamiento de Ambon, Maluku, el viernes (19/09/2025) ayer fui acosado por sostener su pecho, a pesar de que solo sostenía el cuello del cuello de la camisa en ese momento», explicó el NW de NW

Reiteró que nunca había cometido una presunta acción. «Entonces, en ese momento, no lo acosé, pero solo sostuve el cuello de la camisa JM», agregó.

Además, NW declaró que estaba listo si el caso fue llevado al ámbito de la ley. «Mientras que por este incidente, NW dijo que estaba listo para ser procesado en canales legales si se probó que acosara a JM», dijo.

Hasta ahora, este caso todavía se está manejando internamente en el alcance del gobierno de la ciudad de Ambon y aún no ha ingresado al canal legal. (Usman Mahu/Tvone/Ambon)