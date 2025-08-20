Solo siéntate dulce, cuan viene

Tabanan, viva – Basado en datos de la Agencia Central de Estadísticas o BPS BaliDurante el período de enero a mayo de 2025, Bali había recibido 2,64 millones de turistas extranjeros, un aumento del 13,65 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Después de Covid-19, la industria del turismo de Bali continúa evolucionando, sacando nuevos modelos de inversión inmobiliaria para atraer inversores.

Una de ellas es la inversión por habitación de hotel (Inversión de la habitación del hotel). Este es un esquema donde los inversores compran una o varias unidades de habitación de hotel, no todo el edificio.

Los inversores solo tienen la habitación como activo, mientras que las operaciones hoteleras están en manos de la gestión profesional.

El concepto es adoptado por el desarrollador Nuanu Bienes raíces, que ahora presenta X hotel En el área de Nuanu Creative City.

«No solo ofrecemos unidades de habitación, sino también experiencias integradas. Los hoteles X están arraigados en cultura, creatividad y sostenibilidad», dijo recientemente el jefe ejecutivo de Nuanu Creative City, Lev Kroll.

Nuanu, un área creativa y moderna con un área de 44 hectáreas, se construyó alrededor de Nying Beach, precisamente en la aldea de Beraban, Regencia de Tabanan, Bali, ha organizado más de 100 eventos internacionales antes de su apertura oficial, con el crecimiento del número de visitantes mensuales estables con 10-15 por ciento durante 2025.

Nuanu está diseñado como un ecosistema integrado que tiene espacios especiales para aprender sobre educación, artes y cultura, naturaleza, salud y estado físico, así como residencias y estilos de vida, ya que los cinco pilares se mantuvieron firmes.

Según Kroll, X Hotel se encuentra en un área de 8,400 metros cuadrados con un área de construcción de 3.000 metros cuadrados, tiene como objetivo atraer a los visitantes que buscan experiencias únicas, no solo un lugar para quedarse.

En términos de diseño, X Hotel combina la arquitectura moderna con un toque local, incluido el uso de materiales reciclados.

Con un total de 41 habitaciones, este hotel ofrece varios tipos de unidades con vistas al mar, piscina o jardín.

X Hotel se dirige a los inversores que buscan oportunidades en el sector inmobiliario premium porque el valor de inversión comienza desde Rp2.6 mil millones por unidad.

También se les ofreció a los inversores la oportunidad de involucrarse con un esquema de arrendamiento durante 27 años, con una opción de extensión durante 20 años.

Este modelo de inversión ofrece la atracción principal en forma de inversión pasiva, donde los inversores no necesitan ocuparse de las operaciones diarias.

Se espera que la gestión profesional del equipo de gestión del hotel pueda mantener las tasas de ocupación y proporcionar rendimientos óptimos.

Kroll dijo que X Hotel proporcionará un retorno de la inversión o retorno de la inversión (ROI) que es conservador pero estable.

«El rango es del 10-15 por ciento por año suponiendo que la tasa de ocupación sea del 60 por ciento», dijo el hombre calvo.

El proyecto de construcción de X Hotel ha entrado en la etapa de construcción, con la finalización de la estructura principal. El acuerdo general está dirigido en el cuarto trimestre de 2026.