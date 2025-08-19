Solo RP. 80 millones pueden tener un nuevo auto eléctrico

Yakarta, Viva – Fabricantes automotrices de China, Geelya través de la marca Livan Auto presentó oficialmente Auto eléctrico El último pequeño, Livan Smurf. Este modelo se dirige al segmento de vehículos eléctricos urbanos que actualmente está creciendo rápidamente en China.

Reportado por Viva Automotive de CarnewschinaMartes 19 de agosto de 2025, Livan Smurf apareció con un diseño de caja pequeña simple pero adorable. El frente está equipado con una gran lámpara redonda llamada «Forest Spirit Eye», una rejilla cerrada y un parachoques plateado con una sonrisa. La toma de carga se coloca en el medio del frente, facilitando el acceso al usuario.

Desde el costado, este automóvil muestra un perfil plano con una opción de color de un solo tono o de doble tono. Las llantas de aleación de aleación de 14 pulgadas son «Vibrant Pinwheel», lo que hace que se vea más atractivo.

El interior del Pitufo de Livan se simplifica con un toque redondeado. Hay tres opciones de color disponibles, a saber, Sakura Pink, Castle Grey y Forest Green. Las características de la cabina incluyen el volante de dos barras, la palanca de transmisión del modelo rotativo, la pantalla central flotante, a las pequeñas perchas prácticas.

Este automóvil tiene una dimensión de una longitud de 3.1 metros, un ancho de 1.55 metros, una altura de 1.61 metros, con un peso vacío de solo 815 kg. Por seguridad, el sistema de frenos ABS está disponible.

El motor eléctrico único produce 30 kW (40 hp) con una velocidad máxima de 100 km/hora. La capacidad de la batería se estima en 17 kWh, con una distancia de aproximadamente 200 km en carga completa.

Livan Smurf es una reconstrucción de Geely Panda Mini EV, que se vende bien en China, con ventas de más de 100 mil unidades durante enero -julio de 2025. El precio de venta se estima que es inferior a 36,000 yuanes o alrededor de RP. 80 millones.

Para obtener información, el mini mercado de automóviles eléctricos en Indonesia también comenzó a desarrollarse. Wuling Air EV y Wuling Binguo EV ya tenían una respuesta positiva, especialmente para las necesidades de la movilidad urbana. La presencia de modelos similares en China, como el Pitufo de Livan, muestra la tendencia de que los vehículos eléctricos pequeños y asequibles están cada vez más demandados por los consumidores, tanto en China como en Indonesia.

La principal diferencia, los incentivos del gobierno indonesio aún están más centrados en los automóviles eléctricos con un alto nivel de contenido local.