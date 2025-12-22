Solo quedan unos días, aquí hay una lista de áreas que aún ofrecen descuentos en impuestos sobre vehículos

Yakarta, VIVA – Ahora sólo faltan unos días para utilizar el programa de blanqueamiento y descuento del impuesto sobre vehículos de motor en varias regiones.

Según lo visto por VIVA Otomotif en la página de Astra Credit Companies, el martes 23 de diciembre de 2025, varios gobiernos provinciales siguen abriendo oportunidades hasta finales de diciembre de 2025 para que el público pague sus obligaciones tributarias con un alivio significativo.

En DKI Yakarta, el Gobierno Provincial ofrece exención de sanciones administrativas o multas por el Impuesto sobre vehículos de motor (PKB) y la Tasa de transferencia de título de vehículos de motor (BBNKB) hasta el 31 de diciembre de 2025. Los contribuyentes solo deben pagar el impuesto principal sin costos adicionales debido a demoras.

La provincia de Kalimantan del Sur también está implementando políticas bastante agresivas al renunciar a todos los atrasos y multas del PKB. Además, los vehículos privados obtienen un descuento PKB del 25 por ciento, siempre que paguen el impuesto del año en curso.

Mientras tanto, en Kalimantan del Norte, la gente puede disfrutar de la exención de las multas del PKB hasta fin de año. También se ofrecen incentivos adicionales en forma de BBNKB II gratuito o transferencias de entrada para fomentar el cumplimiento fiscal.

South Sulawesi ofrece una combinación de alivio en forma de multas PKB gratuitas y un descuento PKB del 9,5 por ciento para vehículos con fecha de vencimiento de 2025. Los atrasos en impuestos sobre vehículos también reciben un descuento de hasta el 50 por ciento según las disposiciones.

En la región de Aceh, los incentivos se centran en exenciones fiscales progresivas hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, varias fuentes dicen que el programa general de exención de multas finalizó antes.

Papúa Occidental ofrece exención de las multas PKB para el año fiscal 2024 y años anteriores hasta un máximo de cinco años o menos. Aparte de eso, existe una reducción en las tarifas PKB y BBNKB válida hasta el 20 de diciembre de 2025.

La provincia de Riau también llevó a cabo anteriormente un programa de blanqueamiento mediante la cancelación de multas y atrasos antiguos. Los contribuyentes solo necesitan pagar dos años de impuesto principal y obtener un descuento por transferencia, aunque el programa finaliza el 15 de diciembre de 2025.

En el sur de Sumatra, el programa descuento en impuestos vehiculares dura hasta el 17 de diciembre de 2025. Los incentivos incluyen la exención de BBNKB II, la exención de sanciones administrativas para el año fiscal anterior, así como la exención de impuestos progresiva.

Mientras tanto, Kalimantan Central ofrece alivio con el plan básico de pago de impuestos del año en curso. Todos los atrasos, multas y tarifas de transferencia o BBNKB II entre provincias se eliminan hasta finales de diciembre de 2025.