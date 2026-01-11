Solo personal, KPK está listo para descubrir rastros de otros sospechosos en el caso de soborno fiscal en el norte de Yakarta

Yakarta, VIVA – presunto caso soborno impuesto en la Oficina del Servicio de Impuestos Intermedios (KPP) del norte de Yakarta para el período 2021-2026 sigue siendo un misterio.

Lea también: ¡Picante! Nombrado sospechoso, KPK afirma la cuota de Hajj de 2024 para las personas, no para Gus Yaqut



A pesar de kpk (Comisión para la Erradicación de la Corrupción), ha nombrado a cinco personas como sospecharsu partido admitió que explorarían la posibilidad de involucrar a otros partidos superiores, incluida la dirección del PT Wanatiara Persada (WP).

El diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, destacó que el estado actual del sospechoso todavía se limita al personal. Esto significa que este caso podría escalar si hay suficientes pruebas que conduzcan al más alto nivel.

Lea también: Hubo algo diferente en la Conferencia Fiscal OTT del Norte de Yakarta, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) no mostró a 5 sospechosos, la razón fue…



«Veremos la evolución, si hay participación de otras partes, de la dirección y de otros», dijo la Asep el domingo 11 de enero de 2026.

Los cinco sospechosos nombrados son tres funcionarios fiscales, Dwi Budi (DWB) como Jefe del KPP Intermedio del Norte de Yakarta, Agus Syaifudin (AGS) Jefe de la Sección de Supervisión y Consulta (Waskon) y Askob Bahtiar (ASB) del Equipo de Evaluación. Mientras tanto, del sector privado, los sospechosos son Abdul Kadim Sahbudin (ABD), consultor fiscal, y Edy Yulianto (EY), miembro del personal del PT WP como contribuyente.

Lea también: Método de soborno revelado en KPP del norte de Yakarta, 80 por ciento de circuncisión fiscal, solicita una tarifa de 8 mil millones de IDR



«El personal está aquí. ¿Y qué? Dinero Para poder salir, claro que hay que tener autoridad, ¿no? Gastar una determinada cantidad de dinero, luego decidir pagar y así sucesivamente, ¿no? Porque ese dinero no es dinero pequeño. «Por supuesto que lo profundizaremos», dijo Asep.

Añadió que este personal era simplemente «trabajadores de campo». Si la investigación descubre la participación de la dirección, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción no dudará en ampliar el caso a un nivel superior.

«Y también sentimos que, por supuesto, en cuanto a los deberes y responsabilidades, la autoridad que tienen, etc., este personal es sólo oficiales de campo», dijo.

Anteriormente se informó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) descubrió presuntas prácticas corruptas dentro de la Oficina del Servicio de Impuestos Intermedios (KPP) del Norte de Yakarta.

Los funcionarios fiscales sin escrúpulos supuestamente redujeron las obligaciones tributarias hasta en un 80 por ciento y pidieron a los contribuyentes tarifas fantásticas de hasta 8 mil millones de IDR. Este método fue revelado por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) en el desarrollo de la Operación Arresto (OTT) que atrapó a funcionarios fiscales y consultores privados.

El diputado interino de Aplicación y Ejecución del Comité de Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, explicó que este caso comenzó cuando PT Wanatiara Persada (WP) presentó un informe sobre sus obligaciones del Impuesto sobre la Tierra y la Construcción (PBB) para el período impositivo de 2023 en septiembre a diciembre de 2025.