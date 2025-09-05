Solo necesito 10 minutos para demostrar que Nadiem Makarim no es corrupción

Yakarta, Viva – Abogado famoso Hotman París Hutapea regresó al centro de atención después de acompañar oficialmente Nadiem makarimEl fundador de Gojek y ex Ministro de Educación y Cultura, que ahora está involucrado en un gran caso legal. Nadiem fue nombrado sospechoso en la acusación corrupción Adquisición de computadoras portátiles por valor de Rp1.98 billones y tiene prisioneros.

Leer también: Hotman Paris a Prabowo: ¡Solo lleva 10 minutos probar que Nadiem Makarim inocente!



Sin embargo, Hotman Paris declaró firmemente que no estaba dispuesto si su cliente tenía que languidecer tras las rejas. De hecho, se jactó en voz alta de que solo tomó muy poco tiempo demostrar que Nadiem era inocente. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

«Llame a la oficina del fiscal y llámeme como asesor legal de Nadiem Makarim», dijo Hotman Paris Hutapea abriendo su declaración a través de un video en Instagram, citado el sábado 6 de septiembre de 2025.

Leer también: Hace ya debe tener suficiente evidencia para hacer un sospechoso de corrupción de Chromebook Nadiem



«Solo necesito 10 minutos para demostrar que Nadiem Makarim no comete actos criminales de corrupción», agregó.



Nadiem Makarim con prisionero del fiscal general

Leer también: Experto en derecho penal: Jokowi tiene el potencial de asumir la responsabilidad en el caso de Nadiem, esta es la explicación legal



Según Hotman, hay tres razones principales que son la clave de su defensa. Primero, se aseguró de que Nadiem nunca hubiera recibido un centavo del proyecto. En segundo lugar, no hay práctica de marcado en la adquisición de computadoras portátiles. Y tercero, ninguna parte se enriquece a través de este proyecto.

«Uno, Nadiem Makarim no recibió un solo centavo.

La declaración al mismo tiempo dirigió una gran pregunta: si es así, ¿por qué debería ser detenido Nadiem?

«¿Por qué está detenido?» Dijo Hotman Paris Hutapea enfatizó sus dudas sobre las decisiones de las autoridades.

Antes de que su estado se convirtiera en sospechoso, Nadiem ya había mencionado este caso cuando hablaba con Deddy Corbuzier. En ese momento, rechazó fuertemente la acusación de corrupción al aludir a los antecedentes de su familia.

«Mas conocerme. Mi padre es el comité de ética en el KPK en el pasado, el fundador de mi madre, Bung Hatta, anticorupción.