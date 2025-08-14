Solo murió oficialmente transmitido en todos los teatros el 14 de agosto de 2025

VIVA – Película única, Acabo de morir (Tingning) El debut del director Kristo Immanuel, emitido oficialmente en todos los cines indonesios a partir de hoy, 14 de agosto de 2025. Más que una comedia amarga, esta película está presente como un cálido recordatorio para cualquiera que se haya sentido diferente, incómodo o no en su lugar, que todos los sentimientos son válidos y nada.

Después de robar la atención en la proyección de la prensa, el 6 de agosto e invitó a la risa y las lágrimas en el estreno de la gala, el 8 de agosto, solo murió listo para saludar a la audiencia amplia con un único, fresco y lleno de sorpresas. En su día inaugural, la producción cinematográfica de IMajinari estuvo presente en 303 pantallas y 1020 Showtime en cines de Indonesia. También asistiendo a la promoción Buy One Get One Free (BOGOF) disponible a través de la aplicación TIX ID (Cinema: XXI, CGV, Cinepolis), M-TIX, CGV y Cinepolis para el período 14-15 de agosto de 2025. Esta promoción también se aplica en la aplicación de la pantalla (Cinema: CGV, Sam’s Studios, Flix y KCM Cinema) para el período 14-16 August de agosto.

Tingning mismo cuenta la historia de Echo (Gabinetes de Esteghlal), un joven incómodo que se sorprendió cuando recibió una cálida atención de sus amigos de su oficina cuando murió su padre. Sin embargo, cuando desapareció el calor, comenzó a preguntar: «¿Quién más debería morir?» De esa pregunta nació una serie de mentiras que desencadenaron el caos, llevando a la audiencia a la risa, la novedad y la reflexión.

La proyección post-especial y el estreno de gala, acaban de morir, obteniendo respuestas positivas de la audiencia, los críticos y los cineastas. «El mejor y más fuerte debut como director de Indonesia desde Joko Anwar con Janji Joni, se ríe en voz alta divertida, original y audaz, y tan llena de personalidad», comentó la cuenta @Smekd saltó en X.

«Hazlo celoso. Esta es la primera película, pero Kristo logró jurar toda su sensibilidad sobre el sabor: ¡esto es realmente Kristo! Siente que el cine puede pertenecer a todos, incluso pertenece a los jóvenes», dijo el director Yandy Laurens, que estuvo presente en el estreno de la gala. «¡Increíble el coraje de Kristo, estoy pulgar hacia arriba!» Del actor Ringgo Agus Rahman y «Me duele la mano porque a menudo aplauso», dijo la actriz Lutesha que también estuvo presente en el estreno de la gala.

Para Kristo Pribadi, Just Dead es un proyecto muy personal. «Es una carta de amor para amigos que son difíciles de llevarse bien», dijo Kristo Immanuel, director.

Para celebrar este lanzamiento, el elenco y los cineastas realizarán visitas de cine a varios teatros en Jabodetabek del 14 al 18 de agosto de 2025, saluda a la audiencia que vio morir en la pantalla grande. El primer día de aire transmitido, el 14 de agosto de 2025, el elenco y los cineastas saludarán a la audiencia en PIM 1 – en el show 13.15 y Show 2 15.40 y ⁠⁠block M Plaza en el espectáculo 14.20 y el espectáculo 19.00. Al evento asistirán a Ernest Prakasa (productora), Kristo Immanuel (director y escritor), así como por los jugadores de Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mario Caesar, Mawar de Jongh, Ardit Erwanda, Nada Novia, Shindy Huang y Jared Ali. Para el próximo horario, ¡asegúrese de estar viendo la película de las redes sociales murió!

No te pierdas el loco viaje de eco que te hará reír, se mudó y te sientas visto. Permanecer muerto, en todos los teatros indonesios. Siga los últimos desarrollos en esta película en @tingning.oficial y @imajinari.