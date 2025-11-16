Sólo me necesitan cuando quieres HS

Jacarta – Hermosa modelo Helwa Bachmid conmocionó al público tras revelar su matrimonio en serie con un predicador Habib Bahar Bin Smith.

A través de su Instagram personal @helwabachmid_La mujer de 22 años expresó su decepción porque Bahar había encubierto el matrimonio desde que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2024.

Helwa abrió su historia con palabras llenas de dolor. “Feliz aniversario muy doloroso 11-11-2025,”, escribió, acompañada de emojis de corazones rotos y rosas marchitas.

Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid

Según Helwa, durante el año de su matrimonio en serie, a menudo experimentó sufrimiento. Admitió que nunca le habían dado la orientación religiosa que debería haber recibido como esposa ‘habib’. De hecho, sentía que su papel no era más que el de «amante».

«Durante un año mi vida estuvo llena de ti haciéndome sufrir. Mientras estuvimos casados ​​no me sentí guiado religiosamente. De hecho, durante un año mi vida fue como la amante que necesitabas cuando solo querías a ella (relaciones sexuales) conmigo pero nunca viniste a ver cómo estaba,él escribió.

En su carga se sabe que Helwa ya tiene un hijo de Bahar bin Smith. Sin embargo, durante el embarazo y el parto, admitió que nunca recibió atención de su marido.

«Ni siquiera me preguntaste cómo estaba. Me duele soportar esto, no solo estar decepcionado por mis votos matrimoniales, sino también pensar en la situación de mi hijo que no tiene una figura paterna que sea responsable de él». dijo.

«No me atrevo a publicar esto porque quiero hablar mal de ti, pero ya no puedo tolerar tu fealdad. Por: la esposa extra que descuidaste». subrayó.