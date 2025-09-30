Yakarta, Viva – comediante Bedu Finalmente, abra la voz de la demanda de divorcio presentada con su esposa, Irma Kartika, en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Después de 15 años de fomentar el hogar, la pareja ahora está al final de la separación.

La sesión inaugural se celebró el martes 30 de septiembre de 2025. Aunque el proceso legal oficial solo estaba en funcionamiento, Bedu enfatizó que quería que este divorcio tuviera lugar sin conflicto, especialmente relacionado con el problema de la propiedad y la custodia de los hijos. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

El comediante cuyo nombre completo es Harabdu Tohar asegura que no haya lucha por la riqueza entre él y su esposa. De hecho, ha entregado todos los activos importantes que tienen para Irma.

«No hay lucha por nada. Solo una casa con un automóvil. También se la di a mi esposa», dijo Bedu a los periodistas, citado de la intensa investigación YouTube.

En un tono de broma, Bedu dijo que solo dejó un artículo para llevar después de separarse, a saber, una tarjeta de cajero automático vacía.

«Todo fue entregado a mi esposa. Solo me dieron un cajero automático vacío», dijo mientras bromeaba.

Bedu también explicó que la decisión de separarse había pasado por un acuerdo mutuo. Quiere que el proceso legal funcione sin problemas sin la necesidad de causar drama. Esto se reflejó en la actitud de Irma que eligió no estar presente en el juicio.

«No queremos venir, para que se termine rápidamente. Sí, además de ser rápido, dejemos que sea, depende de él venir o no», dijo Bedu.

Sobre el niño, el antiguo personal del grupo de comedia Cagur confirmó que a pesar de que el matrimonio terminó, su papel como padres no disminuiría en lo más mínimo. Tanto él como Irma están comprometidos a permanecer juntos para criar y educar a su bebé.

«Custodia de los hijos, así que lo hacemos bueno. Ambos criamos, por lo que ambos criaremos, educaremos, cuidaremos, dará afecto sin disminuir en absoluto», concluyó Bedu.

Los pasos de Bedu decidieron resolver problemas domésticos sin la lucha por la riqueza y sin conflicto por la lucha del niño para cosechar el centro de atención. En medio de los muchos casos de divorcio que a menudo son coloreados por disputas, la decisión del comediante de 45 años se considera como un ejemplo de un acuerdo pacífico que debe apreciarse.