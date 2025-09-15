`Solo los usuarios autenticados de Aadhaar pueden reservar boletos de trenes generales primero 15 minutos`







Del 1 de octubre, el Ministerio ferroviario solo permitirá que los usuarios autorenticados de Aadhaar reserven boletos generales reservados a través del sitio web o aplicación del IRCTC durante los primeros 15 minutos después de las reservas abiertas para cualquier tren, informó la agencia de noticias PTI. Actualmente, esta restricción se aplica solo a las reservas de Tatkal.

«Con el fin de garantizar que los beneficios del sistema de reserva lleguen al usuario final común y no sean mal utilizados por elementos sin escrúpulos, se ha decidido que con efecto desde 1.10.2025, durante los primeros 15 minutos de apertura de la reserva general, los boletos generales reservados se pueden reservar a través del sitio web de la corporación ferroviaria y el turismo (IRCTC)/su aplicación solo para Aadhaar autenticado, los usuarios de autenticado,», los usuarios de los usuarios de autenticado, el lunes.

Los funcionarios del ministerio declararon que después de 15 minutos, los agentes de boletos autorizados podrán reservar reservas en línea.

«Sin embargo, no habrá ningún cambio en el tiempo para la reserva de boletos reservados generales a través de contadores PRS computarizados de Ferrocarriles indios«Se agregó la circular.

Además, afirmó: «Tampoco habrá ningún cambio en el momento de la restricción de 10 minutos de apertura de reserva general durante la cual no se permitirá que los agentes autorizados de boletos de Indian Railways se reserven boletos reservados del día de apertura».

Los funcionarios citados anteriormente por PTI aclararon además que el ministerio ferroviario ya había impuesto una restricción de 10 minutos a los agentes para reservar reservas generales de contadores.

«La circular ha conservado dicha restricción», dijo un funcionario.

La circular agregó: «Cris y IRCTC hará las modificaciones necesarias en el sistema en consecuencia bajo intimidad a todos los ferrocarriles zonales, así como a esta oficina «.

«Anteriormente, habíamos emitido una circular que impuso una restricción de 15 minutos para las reservas de Tatkal. Teniendo en cuenta los beneficios de esa orden, ahora hemos decidido extender esta instalación a reservas de reservas generales también», dijo un funcionario del ministerio.

«Por ejemplo, si un tren está programado para partir a las 10 de la mañana del 1 de octubre, y las reservas se abren hoy a las 10 a.m., durante los primeros 15 minutos, solo a los usuarios autorenticados de Aadhaar podrán reservar reservas generales. Anteriormente, esta restricción se aplicaba solo a las reservas de Tatkal, que se abren a las 10 am para las clases de CA y a las 11 a.m. para clases no AC, un día antes de la partida del tren «, agregó el funcionario.

(Con entradas PTI)





