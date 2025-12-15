Sólo los titulares de permisos podrán acceder al terreno principal durante la visita de Messi a Delhi: DDCA







Asociación de críquet del distrito de Delhi (DDCA) El secretario Ashok Sharma dijo que la policía está tomando medidas estrictas para garantizar la seguridad durante la visita de Lionel Messi, luego del caótico evento de inauguración en Calcuta.

Messi concluirá su gira GOAT India 2025 en Nueva Delhi el lunes y participará en múltiples eventos en el estadio Arun Jaitley. Sharma agregó además que se tomó la decisión de restringir el acceso al terreno principal, permitiendo la entrada solo a aquellos con permisos. Esta medida tiene como objetivo evitar que se repita el incidente de Calcuta.

La etapa de Messi en Kolkata del GOAT Tour se sumió en el caos el sábado cuando los fanáticos que pagaron altos precios de entradas en el evento del Salt Lake Stadium comenzaron a arrojar botellas e intentar romper las puertas entre las gradas después de que la leyenda argentina se fuera temprano.

Los fanáticos enojados recurrieron al vandalismo en el estadio de calcutaalegando una mala gestión del evento y criticando a personalidades y políticos por acaparar la atención y el tiempo del ícono del fútbol hasta el punto de que los fanáticos ni siquiera pudieron ver a Messi.

«El primer evento que tuvo lugar ayer en Bengala, teniendo eso en cuenta, ayer tuvimos una reunión con el DCP de nuestra área. Hemos tomado una decisión difícil: no se permitirá a nadie entrar al terreno principal. Quien tenga el permiso, irá. Y la forma en que hubo una queja y la forma en que se arruinó toda la atmósfera, así que, al ver eso, la policía está bastante alerta», dijo a ANI Ashok Sharma, secretario de la DDCA.

Sharma también aclaró que la DDCA ha alquilado el estadio Arun Jaitley a una empresa de eventos y está proporcionando las instalaciones necesarias. Destacó que la empresa de eventos es la responsable de la gestión del evento y su logística.

«Hemos cedido nuestro terreno en alquiler y les estamos dando lo que quieren. Pero toda la responsabilidad es de la empresa de eventos que ha tomado el terreno. Y en lo que a su llegada se refiere, Delhi Da la bienvenida a todos con los brazos abiertos», añadió Sharma.

Sin embargo, la visita de Messi a Hyderabad fue una experiencia divertida para todos los involucrados. Participó en un partido de fútbol de exhibición de 7 contra 7 en el que participó el Ministro Principal del estado, Revanth Reddy, se empapó del amor de un público apasionado y ruidoso y se reunió con el líder de la oposición en Lok Sabha, Rahul Gandhi.

Del mismo modo, fue un día memorable para los aficionados al cricket y al fútbol presentes en el emblemático estadio de Mumbai. Estadio Wankhede mientras Lionel Messi adornaba el lugar con su presencia como parte de su «GOAT India Tour» 2025 y se reunió con la leyenda del fútbol indio Sunil Chhetri y el «Bharat Ratna» del país, el ícono del cricket Sachin Tendulkar.

