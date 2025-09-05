¡Solo lleva 10 minutos probar Nadiem Makarim inocente!

Yakarta, Viva – ex abogado Mendikbudrists, Nadiem makarim, Hotman París afirmó que su cliente nunca había recibido dinero del proyecto de adquisición Chromebook de laptop en el Ministerio de Educación y Cultura.

Leer también: Hotman Paris: Solo necesito 10 minutos para demostrar que Nadiem Makarim no es corrupción



A través de cargas en su cuenta personal de Instagram, Hotman le preguntó firmemente al presidente electo Prabowo Subanto para intervenir. Desafió este caso a abrirse abiertamente en el Palacio del Estado. Incluso estaba listo para demostrar en poco tiempo que Nadiem era inocente.



Nadiem Makarim con prisionero del fiscal general

Leer también: Hace ya debe tener suficiente evidencia para hacer un sospechoso de corrupción de Chromebook Nadiem



«El Sr. Prabowo, si realmente quiere defender la justicia, llame al fiscal, me llame como asesor legal Nadiem Makarim. El título de su caso en el Palacio, solo necesitaba 10 minutos para demostrar que Nadiem no recibió dinero, no había marcado, y nadie estaba enriquecido», dijo Hotman.

«Toda la gente indonesia quiere que la ley realmente se mantenga. Este es el momento de demostrar que Nadiem no es corrupción. ¿Pero por qué es arrestado? «Firmemente Hotman.

Leer también: Experto en derecho penal: Jokowi tiene el potencial de asumir la responsabilidad en el caso de Nadiem, esta es la explicación legal



Esta declaración se hizo después de que la oficina del Fiscal General llamó oficialmente a Nadiem Makarim como sospechoso en el presunto caso de corrupción del programa de digitalización educativa 2019-2022. Se sospecha que Nadiem está involucrado en el Proyecto de Adquisición de computadoras portátiles Chromebook, que se dice que es perjudicial para el país hasta Rp1.98 billones.

Anteriormente, Hotman también mencionó la determinación de Nadiem Makarim como el mismo sospechoso que Tom Lembong nombró a un sospechoso en un caso de corrupción para importar azúcar, a pesar de que no aceptó el flujo de fondos.

«Su destino es el mismo que Tom Lembong, el sospechoso fue nombrado a pesar de que no había dinero en su bolsillo personal», explicó.

Una de las razones para determinar al sospechoso es la acusación de que Nadiem se reunió con Google Indonesia para acordar el uso de Chromebooks en el proyecto. Hotman confirmó que el reclamo estaba mal.

«La reunión con Google es solo una reunión ordinaria. Nadiem nunca acordó la compra de Chromebook. El que vende la computadora portátil es un proveedor, no Google. Google solo proporciona su sistema, mientras que el dispositivo proviene de compañías indonesias», explicó Hotman.

Nadiem es ahora el quinto sospechoso en el caso de adquisición de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura. Fue acusado del párrafo del Artículo 2 (1) o el Artículo 3 JO. Artículo 18 de la ley Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción, enmendado por la ley número 20 de 2001, Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal.

Por el momento, será detenido en el Centro de Detención de Salemba en la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta durante los próximos 20 días. Las pérdidas estatales causadas aún están en el cálculo de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).