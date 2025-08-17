Solo la primera semana, los oponentes de Barcelona gritaron

VIVA – Real Mallorca debe aceptar la dura realidad después de perder 0-3 ante Barcelona En el partido inaugural de la Liga española en el Estadio Son Moix el sábado 16 de agosto de 2025

Los tres goles del Barça anotaron cada uno por Raphinha, Ferran Torres y Wonderkid Lamine Yamal. Pero la victoria del equipo de atención Hansi Flick No podría separarse de la gran controversia que desencadenó la ira del campamento de Mallorca.

Los momentos cruciales ocurrieron en el minuto 23 cuando Ferran Torres anotó el segundo gol de Barcelona. El objetivo comenzó cuando Antonio Raillo yacía en el cuadro de penalización de Mallorca después de que su cabeza fue golpeada por la dura patada de Yamal.

El capitán de Mallorca miró con dolor y no pudo levantarse de inmediato. De acuerdo con las reglas, árbitro Debería detener el juego porque involucra lesiones en la cabeza. Sin embargo, José Luis Munuera todavía dejó correr el partido.

De hecho, el árbitro Munuera había puesto un silbato en la boca, pero no sopló. En esa situación, Torres en realidad lanzó una patada que vibró el gol de Mallorca. El objetivo todavía era ratificado.

La decisión recibió inmediatamente una fuerte protesta de los jugadores y entrenadores de Mallorca. La situación se estaba calentando cuando Munuera emitió dos cartas rojas para el jugador anfitrión, Manu Morlanes y Vedat Muriqi, solo en la primera ronda.

El capitán de Mallorca, Antonio Raillo, no pudo encubrir su frustración.

«La explicación de Ferran estaba clara, pensó que el árbitro explotó el silbato, y por eso pateó la pelota. En nuestra opinión, este es un partido vergonzoso, porque con dos jugadores menos, el espectáculo desapareció», dijo Raillo, dijo Marca.

Raillo insistió en que el partido debería ser detenido porque sufrió una lesión en la cabeza. En las leyes del juego, tal situación debe ser respondida rápidamente por el árbitro.

«La pelota sobre mi cabeza y diez segundos pasaron. Me sentí un poco mareado porque cuando intenté ponerme de pie, no pude, así que pensé que había tiempo más que suficiente para detener el partido», dijo.

Además, cuestionó la consistencia de Munuera en la toma de decisiones.

«Entonces [wasit Munuera] Debe explicarnos por qué otros juegos se detienen en un segundo y este tarda diez segundos «, dijo Raillo.

También fue transmitido un tono similar por el entrenador de Mallorca, Jagoba Artasate. Dijo que el cuarto árbitro había recordado a Munuera que detuviera el partido cuando Raillo estaba mintiendo.

«Hemos visto tales acciones en todas partes, y la semana pasada nos explicaron en la discusión que si había una colisión en la cabeza, el partido fue detenido», dijo Arrasate.

Arraseando incluso considerado Munuera para ignorar las sugerencias del cuarto árbitro.

«El cuarto árbitro, frente a mí, le dijo [wasit Munuera] Detente porque es una colisión en la cabeza. Cerró el silbato con la boca. Todos pensamos que golpeó el silbato, y lo que sorprendió a todos, él dio un gol. No entiendo. Dijo que nuestros jugadores no estaban mareados «, dijo Arrasate.

Esta controversia sin duda será el material para una conversación caliente al comienzo de la temporada de La Liga. Mallorca se sintió en desventaja, mientras que Barcelona en realidad comenzó la era de la película de Hansi con una victoria deslizante.