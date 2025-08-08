Solo hay uno en el mundo, la modificación retro de Daihatsu Ayla se puede traer a casa

Yakarta, Viva – Expo de modificación y estilo de vida de Indonesia (Imx) Nuevamente mimó a los amantes automotrices con un gran avance en el programa SupergiveAway. Este año, dos autos modificación Exclusivo se prepara como el gran premio, uno de ellos Daihatsu Resultados de colaboración de estilo Ayla GH Daihatsu, Gofar Hilman y National Modificator & Footmarket Association (NMAA).

Este automóvil pertenecerá a un visitante afortunado en la parte superior del evento IMX Big Bang 2025, que se celebró del 10 al 12 de octubre en ICE BSD, Tangerang. El estilo Ayla GH parece cautivador con un concepto retro moderno que combina matices clásicos y toque futurista.

Los cambios en el exterior se llevan a cabo a fondo, comenzando desde la instalación del kit de carrocería de estilo GH típico, faros delanteros y lámparas de parada con diseños de modernización, hasta nuevas luces antiniebla que confirman sus impresiones únicas. Las llantas de aleación instaladas son el anillo de ruedas de bastardo turbo 15 ancho 7 ET38, envuelto en un neumático de profesión de 196/50 -50 y equipado con un disco turbo en la parte delantera.

Esta pantalla es más perfecta gracias a la suspensión de agua Air 4 Akasia, que hace que la altura del automóvil se pueda ajustar en segundos.

Al entrar en el interior, la atmósfera fresca se sintió inmediatamente. Los asientos están hechos específicamente con una combinación de materiales de cuero y tela mediante concepto de Vertue, produciendo colores y texturas que estropean los ojos y son cómodos para sentarse. Los detalles de rayas en el exterior se realizan mediante un diseño sin dientes, mientras que el proceso de pintura se confía al aerógrafo Tomi, presentando un resultado final ordenado y caracterizado.

Según el director del proyecto de IMX 2025, Andre Mulyadi, Supergiveaway siempre ha sido el imán principal en cada evento.

«Este no es solo un regalo, sino una representación del trabajo lleno de modificaciones a los hijos de la nación. Queremos dar felicidad, que cualquiera pueda ir a casa con un automóvil de modificación de sueños simplemente viniendo y convertirse en parte de este movimiento», dijo en una declaración oficial recibida por Viva Automotive, 8 de agosto de 2025.

El estilo Ayla GH es la única unidad del mundo, convirtiéndose en un símbolo del estilo de vida automotriz de expresivo, creativo y se atreve a ser diferente.

Para tener la oportunidad de tenerlo, el método es bastante fácil de comprar ruedas de aleación o ruedas turbo de mercancías oficiales, comprar un boleto IMX 2025 (preventa o en el acto), o tomar una activación oficial de Daihatsu. El ganador se anunciará directamente en el evento IMX Big Bang 2025 del 10 al 12 de octubre en ICE BSD.