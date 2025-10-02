Solo hay un avance de Elon Musk que está ‘fuera de la caja’

Yakarta, Viva – Solo hay un avance Elon almizcle que está ‘fuera de la caja’. Recientemente, el multimillonario de ascendencia sudafricana habló su antigua ambición de vivir y morir en MarteHasta el plan de construir una nueva enciclopedia en línea para rivalizar Wikipedianombrado Tendero.

La cuestión de Marte, Tesla y el CEO de SpaceX querían hacer que el planeta rojo fuera parte de los Estados Unidos (EE. UU.). Ha hablado repetidamente sobre la colonización de Marte como parte de una misión mayor para garantizar la supervivencia de la humanidad en caso de ‘eventos del fin del mundo’.

Con SpaceX, que continúa desarrollando activamente proyectos de aviones espaciales, se cree que se lograrán las ambiciones de Elon Musk. «Sostengo un pasaporte ahora y para siempre, América. Viviré y moriré aquí o Marte (parte de los Estados Unidos)», dijo, como se cita en el sitio Rusia hoyJueves 2 de octubre de 2025.

A principios de este año, dijo que la primera misión de Starship a Marte podría lanzarse a fines de 2026. El fundador de SpaceX también reveló que uno de los próximos vuelos de nave de naves a Marte traerá a Optimus, el robot humanoide Tesla.

Elon Musk también insinuó que la misión podría abrir el camino para el aterrizaje humano, que él creía que podría darse cuenta de la más rápida en 2029.

Además del sistema de lanzamiento de la nave espacial, que está destinado a los vuelos tripulados planificados a la Luna y Marte, el multimillonario también ejecuta una serie de iniciativas relacionadas con el espacio, especialmente a través de su compañía SpaceX, que desarrolla y lanza cohetes, naves espaciales y sistemas satélite.

Falcon 9 y los cohetes pesados ​​de Falcon que pueden reutilizarse por la compañía se utilizan actualmente para misiones comerciales y gubernamentales, incluidos los contratos con la NASA.

Crew Dragon Spacecraft también transporta rutinariamente a los astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS). A través de Starlink, SpaceX opera la red de miles de satélites de órbita terrestre de bajo crecimiento que continúan desarrollándose, proporcionando un rango global de Internet.

La NASA tiene su propio objetivo a largo plazo para Marte. En la actualidad, la NASA se centra en el programa Artemis, cuyo objetivo es devolver a los humanos a la luna antes de dirigir su mirada al planeta rojo. La misión de tripularse a Marte se planifica temporalmente a fines de 2030 o principios de 2040, dependiendo del desarrollo de tecnología y financiación.

Además, Elon Musk ha anunciado planes para construir una nueva enciclopedia en línea para rivalizar con Wikipedia. El servicio planificado, llamado Grokipedia, será apoyado por su compañía XAI y el modelo de IA generativo Grok, que se ha integrado en su plataforma social X.

Reveló este esfuerzo en respuesta a la carga del Asesor de Seguridad de Crypto Asset y Seguridad de la Casa Blanca, David Sacks, quien criticó a Wikipedia. Sacks llama al sitio como el trabajo de «un grupo de activistas de izquierda», en lugar de una fuente de conocimiento neutral basado en consenso, como él afirmó.

Advirtió que la superioridad de Wikipedia en los resultados de la búsqueda de Google y su papel en la capacitación de modelos de IA hicieron que el sesgo se percibiera en un «gran problema». Los comentaristas conservadores han acusado durante mucho tiempo a Wikipedia, que depende de donaciones, traicionaron su promesa de neutralidad en el controvertido tema.

Musk se había burlado previamente de la plataforma como «Wokipedia» y había ofrecido US $ 1 mil millones (RP16.6 billones) si Wikipedia estuviera dispuesto a cambiar su nombre a «Dickipedia» durante un año. Elon Musk también admitió que Grok usó datos de Wikipedia en su entrenamiento, pero dijo que los desarrolladores «tuvieron que arreglarlo hasta finales de este año».