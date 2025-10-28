Samarinda, VIVA – Tres clubes de tres países diferentes están en el punto de mira al inicio de esta temporada. Ellos son Borneo FC Samarinda (Indonesia), Bayern de Múnich (Alemania), y Johor Darul Takzim o JDT (Malasia). Los tres consiguieron igualmente ocho victorias consecutivas en sus respectivas competiciones.

El Borneo FC mostró un desempeño extraordinario en la Superliga de Indonesia. El equipo de Pesut Etam ha mostrado un juego consistente, agresivo y sólido desde la primera semana. No sólo es superior en posesión del balón, sino que su línea defensiva también es muy disciplinada a la hora de mantener su ventaja.

Desde Europa, el Bayern de Múnich ha vuelto a mostrar mentalidad ganadora en la Bundesliga. El gigantesco equipo alemán avanzó sin problemas y siguió dominando a sus oponentes. El rendimiento de su máquina goleadora sigue siendo excelente y hasta ahora nadie ha podido detener el progreso de Die Roten.

Mientras tanto, JDT es la fuerza más imparable de la Superliga de Malasia. El club, sinónimo del color azul, mantiene su estatus de rey del fútbol en su país vecino gracias a su constancia en la consecución de victoria tras victoria.

Tres equipos diferentes en la competición están actuando al más alto nivel y aún no han encontrado un oponente que pueda romper su tendencia positiva. Con resultados tan dominantes, los aficionados ciertamente esperan que esta racha de victorias pueda continuar en los próximos partidos.

¿Mantendrán Borneo FC, Bayern München y JDT su récord perfecto? Será interesante esperar novedades sobre su progreso en las próximas semanas.