Solo exige vivir de RP100, esta es una fila de fuentes de riqueza de tasya farasya

VIVA – número Tasya farasya está siendo una cálida conversación después de la noticia de su divorcio con Ahmad assegaf. No solo una cuestión de separación, el público se sorprendió cuando a través de su abogado solo exigió ganarse la vida de RP100 del exhusband. Según la explicación de su equipo legal, este número simbólico se presentó únicamente como una forma de responsabilidad del exhusband al niño, considerando que Tasya sintió que no tenía una vida adecuada durante el matrimonio.

Sin embargo, detrás del pequeño nominal, muchos sienten curiosidad sobre lo que en realidad es la fuente de la riqueza de Tasya Farasya. Porque, es conocido como uno de los influyentes de belleza más influyentes en Indonesia con una carrera brillante. El público confía en todas las reseñas de los productos de belleza de él, incluso muchas grandes marcas lo convierten en un embajador de la marca. Tasya también logró construir su propio reino comercial, que ahora es el principal apoyo de su riqueza. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

1. Carrera como influencer de belleza

Tasya comenzó a ser conocida por el público como un vlogger de belleza en YouTube desde hace 2016. El contenido se centra en revisar productos de belleza, tutoriales de maquillaje, consejos para el cuidado de la piel. Gracias a la consistencia, el canal ahora tiene millones de suscriptores con cientos de millones de vistas. Esta popularidad lo hace vislumbrar por muchas marcas cosméticas para la colaboración y colaboración de productos. Desde aquí, el primer flujo de ingresos grandes comenzó a fluir. Ahora, Tasya es conocida como un influyente de belleza muy popular en el país.

2. Tenga su propia marca de cosméticos

No está satisfecho solo de ser revisor, Tasya lanzó su propia marca de cosméticos llamada Mother of Pearl (MOP) en 2021. El primer producto en forma de polvo primario, corrector y suelto recibió inmediatamente una respuesta positiva. Ahora MOP se desarrolla con varios productos que van desde lápiz labial, tinte de labios, hasta rímel. Esta marca es una de sus mayores fuentes de ingresos.

3. Negocio de alimentos y bebidas

Además de los cosméticos, Tasya también probó suerte en la industria culinaria. Tasya fundó Golden Black Coffee en 2021 en el área de Kemang. Su negocio se desarrolló rápidamente con docenas de sucursales repartidas por Jabodetabek. Después de eso, el negocio también se combina no solo con café sino también con una variedad de alimentos a través de Golden Black Gourmet.

4. Endoso

Con más de 7 millones de seguidores de Instagram, Tasya se convirtió en un imán para muchas marcas de belleza, moda, al estilo de vida. Los aranceles y el estatus de alta respaldo como embajadores de la marca de varios productos bien conocidos fortalecen aún más la fuente de sus ingresos. El público confiaba en todas las revisiones que compartió, por lo que la colaboración con Tasya se consideró muy rentable para la marca.

Como un famoso influencer de belleza, propietario de la marca Cosmetics, Coffee Business, para el embajador de la marca, ya tiene una fuente de ingresos muy exitosa.