¡Solo estos 3 países tienen! ¿Qué hace que el avión bomber sea tan raro?

Yakarta, Viva – En el mundo de la aviación militar, hay un tipo de aviones que es muy pequeño y solo es propiedad de un puñado de países, avión de bombardero Estratégico de larga distancia.

A diferencia del avión táctico o de ataque táctico, los aviones estratégicos de bombardero pueden volar miles de kilómetros mientras llevan una carga muy grande. El diseño está hecho específicamente para penetrar en las defensas de aire pesado o sobrevivir en medio de un arma enemiga en lo contrario.

Muchos modelos modernos están incluso equipados con tecnología sigilosa que dificulta la detección de radar y satélites. Su papel no solo ataca, sino que también evita la guerra, dando una señal de que un contraataque será demasiado costoso para el oponente.

¿Qué es un avión de bombarderos estratégico?

En pocas palabras, los bombarderos estratégicos son grandes aviones militares de larga distancia diseñados para enviar armas nucleares o convencionales al territorio enemigo.

Su característica principal:

El rango de miles de kilómetros volando sin tener que aterrizar.

Gran carga, generalmente bombas pesadas o misiles de crucero.

La capacidad de sobrevivir en la defensa aérea moderna.

Por lo tanto, en la era de la alta tecnología, este avión se convirtió en parte de la estrategia nacional nuclear y de defensa.

Solo propiedad de 3 países

Hasta ahora, solo Estados Unidos de AméricaRusia, y Porcelana que opera bombarderos estratégicos. Estos tres países desarrollan su flota de acuerdo con la doctrina militar, las necesidades geográficas y las capacidades industriales.

Otros países pueden tener un avión de ataque fuerte, pero nadie rivaliza con una combinación de alcance, carga y misión nuclear de verdaderos bombarderos estratégicos.

Estados Unidos: la flota más grande y diversa



Boeing B-52 Stratofortress

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene alrededor de 66 bombarderos estratégicos activos. Los tres tipos principales de ellos son:

B-52H Stratofortress

El primer avión icónico de ocho motivos voló en la década de 1950, pero hasta ahora todavía es confiable gracias a la modernización de armas, como los misiles y bombas de crucero guiadas por la precisión. Lancer B-1B

Bombarderos supersónicos optimizados para ataques convencionales, aunque inicialmente también diseñados para transportar armas nucleares. B-2A Espíritu

Los bombarderos de sigilo nuclear y convencional pueden penetrar la defensa aérea sofisticada sin ser detectados.

En el futuro, Estados Unidos está preparando el B-21 Raider, una nueva generación de aviones sigilosos que reemplazará a la antigua flota.

Rusia: menos, mantente mortal

Rusia opera alrededor de 60 bombarderos estratégicos. Algunos de ellos son:

TU-95MS Bear

Turboproopolos de cuatro motores que pueden transportar misiles de crucero explosivos nucleares. TU-160 Blackjack

Los bombarderos supersónicos más grandes y rápidos del mundo, con alas de barrido variables y la capacidad de transportar armas nucleares. TU-22M3 Backfire

Técnicamente, un bombardero de larga distancia, pero ocasionalmente utilizado para misiones estratégicas.

Rusia continúa modernizando la flota TU-95 y TU-160, así como en desarrollo de Pak DA, Bombarderos sigilosos de la generación futura.

China – Nuevos jugadores que continúan desarrollándose

Actualmente, China depende de alrededor de 20 unidades H-6N, los resultados del desarrollo del diseño soviético TU-16.

Las variantes modernas como H-6K y H-6N ahora pueden traer misiles de crucero con capacidad nuclear, dando un rango de ataque más amplio que la generación anterior.

Además, China está trabajando en el H-20, un bombardero sigiloso que se espera que pueda competir con el B-2 de EE. UU.

¿Por qué solo 3 países tienen?

Hay varias razones por las cuales los bombarderos estratégicos son muy raros:

Los costos de producción y operación son muy caros

La fabricación de este avión requiere alta tecnología, grandes recursos y miles de millones de dólares.

La operación de los bombarderos estratégicos está estrechamente relacionado con las habilidades nucleares, lo que significa que solo los países con grandes fuerzas políticas y militares pueden asumir el riesgo.

Seguir siendo relevante en la era moderna

Aunque el misil balístico inter -baldano más rápido (ICBM), los bombarderos estratégicos tienen un exceso de flexibilidad: la misión se puede cancelar incluso después de que la aeronave se transmite.

Además, su presencia es una proyección de la fuerza que es claramente visible, así como un mensaje de advertencia para el oponente. Es por eso que, a pesar del alto costo y el riesgo, este avión sigue siendo uno de los pilares de defensa en el siglo XXI.