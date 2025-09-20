Solo en fútbol sala, el equipo nacional indonesio mató a los Países Bajos

VIVA – Equipo nacional Indonesia logró matar a los Países Bajos. Pero este no es el resultado de un partido de fútbol, ​​pero fútbol sala.

Leer también: Sin embargo, Kluivert dijo que su gran misión para el equipo nacional indonesio, el ex delantero de Barcelona quería hacer el equipo nacional …



Equipo nacional de fútbol futsá indonesio Acabo de ganar una victoria aplastante de 5-1 sobre los Países Bajos en el partido de Futsal Four Nations Cup 2025 en el GBK Basket Hall, el sábado 20 de septiembre de 2025.

En la primera mitad, Garuda apareció Trengginas con una ventaja de 4-0. Muhammad Syaifullah anotó dos goles, mientras que Firman Adriansyah y Rizki Xavier contribuyeron cada uno un objetivo.

Leer también: ¡No tengas miedo de ir al extranjero! Kluivert dijo que esta es la clave del éxito de los jugadores jóvenes



Al ingresar a la segunda mitad, los Países Bajos inmediatamente intentaron levantarse. Ahmad Habibie frustraron dos oportunidades de oro a través de la patada Ayound Boukhari. La gloriosa aparición del portero mantiene el objetivo de Indonesia seguro.

Aunque suprimió, Indonesia en realidad agregó ventaja a través del tercer gol de Syaifullah en el minuto 24. El puntaje 5-0 hace que Indonesia sea más cómoda.

Leer también: Asnawi loco en la liga tailandesa, Port FC destruye a Chonburi



El holandés finalmente rompió el punto muerto en el minuto 36. Abdessamad Attahiri anotó después de recibir un feed para una excepción. Pero sus esfuerzos para agregar un gol nuevamente fallaron después de que Habibie impulsó a Ismail Ouaddouh.

En los últimos minutos, Indonesia tuvo que perder la palabra de Adriansyah, quien fue recompensado con una tarjeta roja. El entrenador Héctor Souto también obtiene una tarjeta amarilla. A pesar de jugar con cuatro jugadores, Indonesia logró mantener la excelencia hasta el largo silbato.

La victoria 5-1 sobre los Países Bajos se convirtió en la valiosa capital del equipo nacional de fútbol sala indonesio en continuar el trabajo en la Copa 2025 de Futsal Four Nations.