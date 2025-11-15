Sólo en dos localidades, Yakarta y Tangerang del Sur.

Jacarta – Cada vez más automovilistas aprovechan los servicios de automóviles. SIM circular para ampliar el periodo de validez de tu permiso de conducir (SIM) sin necesidad de acudir a la oficina de Satpas. Este programa es una solución práctica para la policía, para que las personas puedan tramitar su renovación de SIM rápidamente, en un lugar más cercano y eficiente.

Según información del sitio web oficial de Korlantas Polri, el domingo se vio VIVA Automotriz 16 de noviembre de 2025, el servicio de automóvil Mobile SIM en el área de DKI Yakarta actualmente solo está disponible en dos ubicaciones.

Para los residentes del este de Yakarta, los vehículos de servicio operan en Jalan Raden Inten, justo al lado del McDonald’s Duren Sawit.

Mientras tanto, para los residentes del oeste de Yakarta, el servicio está disponible en Jalan Panjang, frente al Banco BJB Kebon Jeruk.

Estos dos puntos de servicio atienden al público desde las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Además de Yakarta, el servicio de extensión de SIM móvil también está disponible para la gente del sur de Tangerang. Una unidad de automóviles está en espera en Giant Bintaro Sector 7, que se puede utilizar para extender SIM A y SIM C con el mismo horario de funcionamiento, es decir, de 08.00 a 12.00 WIB.

Cabe destacar que el servicio de coche Móvil SIM sólo atiende renovaciones de SIM, no nuevas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el propietario deberá crear una nueva SIM en Satpas y realizar exámenes teóricos y prácticos.

Para renovar una licencia de conducir a través de este servicio, los solicitantes deben traer una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen médico realizado por un médico. Asegúrese de que todos los documentos estén completos para que el proceso de extensión pueda realizarse sin problemas.

Con base en el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Como información adicional, entre semana, Polda Metro Jaya suele operar cinco coches con SIM móvil repartidos por el este, oeste, norte, sur y centro de Yakarta. De esta forma, las personas tienen más opciones de ubicaciones para renovar su SIM sin tener que esperar largas colas en la oficina de Satpas.