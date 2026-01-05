Sólo el Presidente y el Vicepresidente pueden denunciar injurias en el Nuevo Código Penal

Jacarta – Viceministro de Derecho Edward Omar Sharif Hiariej dice que el informe legal utiliza Artículo sobre insultar al presidente y diputado Presidente en el Código Penal (Código Penal) que sólo pueden hacer el Presidente y el Vicepresidente, no pueden hacerlo simpatizantes y voluntarios.

Según Eddy, su apodo, el nuevo Código Penal regula que sólo el presidente y el vicepresidente, y luego los líderes del MPR RI, DPD RI, DPR RI, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional pueden presentar denuncias. insultoo una queja ante los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«Por lo tanto, es muy limitado y es un delito de denuncia. En el delito de denuncia, la persona que tiene que quejarse es el jefe de la institución», dijo Eddy en una conferencia de prensa en el Ministerio de Justicia, Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

«Así, los insultos contra las instituciones del Estado se limitan a uno, el Presidente y el Vicepresidente; dos, el MPR; tres, el DPD; cuatro, la RPD; cinco, el Tribunal Supremo; y seis, el Tribunal Constitucional», añadió.

Por ello, Eddy enfatizó que la aplicación penal que resulta del presunto insulto es muy limitada, y es un delito que fue denunciado por el titular de la institución estatal correspondiente.

«Si se utiliza el antiguo Código Penal, el jefe del Tribunal de Distrito será insultado, el jefe de policía será insultado, usted podría estar sujeto a esos artículos, pero los artículos del nuevo Código Penal son limitados», dijo.

Mientras tanto, el equipo de redacción del Código Penal del Ministerio de Justicia, Albert Aries, añadió el artículo sobre insultos al presidente y al vicepresidente en el nuevo Código Penal para cerrar el vacío legal para las quejas de simpatizantes y voluntarios.

Porque, dijo, la denuncia del delito del artículo 218 es absoluta, es decir, sólo puede ser denunciada por el Presidente y el Vicepresidente, o los jefes de las instituciones del Estado.

«En mi opinión, también cierra la brecha para que simpatizantes, voluntarios o cualquier tercero que actúe en nombre de los intereses del presidente presenten una denuncia. Así que la posibilidad está cerrada porque el delito de denuncia es un delito de denuncia absoluto», dijo Albert Aries

Albert dijo que en este artículo el Presidente y el Vicepresidente podrían presentar quejas por escrito sobre insultos. «Esto significa que para el artículo 218, sólo el presidente o el propio presidente puede presentar una denuncia, la denuncia puede hacerse por escrito», subrayó.