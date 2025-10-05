Solo el 5 por ciento, el equipo nacional indonesio no está calculado para pasar la Copa Mundial 2026

VIVA – Harapan Equipo nacional Indonesia para pasar directamente a las finales Copa Mundial 2026 se llama muy pequeño. \

Basado en la proyección de la cuenta de los focos de fútbol, ​​la oportunidad del equipo de Garuda es solo alrededor del 5 por ciento para pasar automáticamente al evento más prestigioso del mundo.

Los focos de fútbol, ​​una cuenta de redes sociales que se centra en discutir las clasificaciones de la FIFA y las estadísticas de fútbol asiático, lanzó la predicción de la oportunidad para cada equipo en la cuarta ronda de calificaciones 2026 Copa del Mundo Zona asiática. En esa simulación, Equipo nacional indonesio Unirse al Grupo B con Arabia Saudita e Irak.

A partir de los resultados del análisis basado en datos Electings.net, se predice que Iraq es el equipo más fuerte en este grupo, seguido por Arabia Saudita en segundo lugar. Mientras que Indonesia es tercera con la oportunidad de pasar automáticamente solo el 5 por ciento.

La situación se está volviendo más pesada para el equipo de Patrick Kluivert porque todos los partidos se llevarán a cabo en Arabia Saudita. El equipo local también se benefició de un horario de descanso más largo. Arabia Saudita tiene un descanso de aproximadamente seis días antes de enfrentar a Irak, mientras que Indonesia solo tiene tres días para prepararse para un duelo contra Arabia Saudita.

Aun así, la oportunidad permanece abierta si el equipo de Garuda puede parecer consistente y robar puntos importantes. En cargas avanzadas, los antigüedades dijeron que la victoria sobre Arabia Saudita podría elevar la posición de Indonesia al segundo, a pesar de que la primera oportunidad de acabado se mantuvo pequeña.

El equipo nacional de Indonesia comenzará su lucha en la cuarta ronda enfrentando a Arabia Saudita el jueves (10/10/2025) Hrs de la mañana temprano, antes de reunirse con Iraq tres días después. Estos dos partidos determinarán el destino de Garuda en la misión de la historia de grabación que aparecerá en la Copa del Mundo por primera vez.