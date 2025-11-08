Sólo dos ubicaciones en Yakarta

Jacarta – Muchos conductores optan ahora por ampliar el periodo de validez de su permiso de conducir (SIM) sin tener que acudir directamente a la oficina de Satpas. La presencia de un servicio de coche. SIM alrededor es una solución práctica que facilita a las personas procesar las renovaciones de SIM en lugares programados por la policía.

Según información del sitio web oficial de Korlantas Polri, el domingo 9 de noviembre de 2025, los servicios de automóviles con SIM móvil en el área de DKI Yakarta actualmente solo están disponibles en dos puntos. Para los residentes del este de Yakarta, los servicios se pueden encontrar en Jalan Raden Inten, justo al lado de McDonald’s Duren Sawit.

Mientras tanto, para los residentes del oeste de Yakarta, la extensión SIM se puede realizar en Jalan Panjang, frente al Banco BJB Kebon Jeruk. Estos dos puntos de servicio funcionan de 08:00 WIB a 12:00 WIB.

No sólo en Yakarta, también hay servicios similares disponibles para la gente del sur de Tangerang. La unidad de automóvil SIM móvil en esta área está ubicada en Giant Bintaro Sector 7 y se puede usar para extender el período de validez de SIM A o SIM C.

Recuerde que los coches con SIM Móvil sólo admiten renovaciones de SIM, no nuevas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el propietario deberá solicitar una nueva en Satpas y realizar una prueba teórica y práctica.

Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen médico realizado por un médico.

Con base en el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Además, de lunes a viernes, Polda Metro Jaya suele operar cinco coches con SIM móvil repartidos por el este, oeste, norte, sur y centro de Yakarta. De esa manera, las personas tienen más opciones de ubicaciones para ampliar su SIM sin tener que esperar largas colas en la oficina de Satpas.